Donald Trump: az Egyesült Államok biztosítja a Perzsa-öblön keresztül áthaladó tengeri kereskedelmet
Szerző: Gondola
2026. március 4. 06:06
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok biztosítást nyújt a Perzsa-öböl térségén áthaladó tengeri kereskedelem számára.
Az elnök közlése szerint utasította az U.S. International Development Finance Corporation (DFC) nevű intézményt, hogy kedvező áron kínáljon politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat, különösen az energiahordozókat szállító hajók számára. A lehetőség minden hajózási társaság előtt nyitva áll.
Trump azt is jelezte, hogy szükség esetén az amerikai haditengerészet megkezdi a tartályhajók kíséretét a Hormuzi-szoros térségében. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok garantálni fogja az energia szabad áramlását világszerte, és gazdasági, valamint katonai erejére támaszkodva további intézkedéseket is kilátásba helyezett.