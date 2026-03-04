Donald Trump: az Egyesült Államok biztosítja a Perzsa-öblön keresztül áthaladó tengeri kereskedelmet

Szerző: Gondola

2026. március 4. 06:06

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok biztosítást nyújt a Perzsa-öböl térségén áthaladó tengeri kereskedelem számára.

Az elnök közlése szerint utasította az U.S. International Development Finance Corporation (DFC) nevű intézményt, hogy kedvező áron kínáljon politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat, különösen az energiahordozókat szállító hajók számára. A lehetőség minden hajózási társaság előtt nyitva áll.