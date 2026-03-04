Szijjártó Péter bejelentette: elindult a mentőakció a Közel-Keleten rekedt magyarokért

Szerző: Gondola

2026. március 4.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy megkezdődött a Közel-Keleten rekedt magyar állampolgárok kimenekítése. Az első mentesítő járat szerda reggel indult Kecskemétről Ammánba, és 87 embert – köztük 83 magyart – szállít haza Jordániából.

Az utasok többsége korábban Izraelben tartózkodott, ahonnan a teljes légtérzár miatt csak szárazföldi úton, Jordánián vagy Egyiptomon keresztül tudtak távozni.

A miniszter tájékoztatása szerint egy 51 fős zarándokcsoportnak segítettek Jordánia felé elhagyni Izraelt, rajtuk kívül több, Jordániában tartózkodó magyar is a gépen utazik. A mentesítő akció csütörtökön is folytatódik Ammánból, pénteken pedig az egyiptomi Sarm-es-Sejkből indul újabb járat, mivel az Izraelből távozók számára ez a másik szárazföldi menekülési útvonal.

Szijjártó Péter közölte, hogy a térségben továbbra is súlyos a biztonsági helyzet, rakéta- és dróntámadások zajlanak, és több országban légtérzár van érvényben, ami ellehetetleníti a légi közlekedést. Hangsúlyozta, hogy a magyar nagykövetségek és konzuli szolgálatok teljes kapacitással működnek, és folyamatos az egyeztetés a térség országaival annak érdekében, hogy minél több magyar állampolgár biztonságban hazatérhessen. A későbbiekben a menetrend szerinti járatok is segíthetik a hazautazást, mivel a Wizz Air sűríti Sarm-es-Sejk és Magyarország közötti járatait.