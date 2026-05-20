Alaptörvény-módosítást kezdeményezett a Tisza Párt: nyolc évben korlátoznák a miniszterelnöki ciklusokat

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 19:37

Alaptörvény-módosító javaslatot nyújtott be a Tisza Párt két országgyűlési képviselője, amely több jelentős változást is kezdeményez: nyolc évben maximálnák a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, módosítanák a közérdekű vagyonkezelő alapítványok szabályozását, és megágyaznának a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének is.

Nyolc év lenne a miniszterelnöki megbízatás felső határa

Melléthei-Barna Márton és Hantosi István, a Tisza-frakció képviselői szerdán benyújtott alaptörvény-módosító javaslatukban azt kezdeményezték, hogy a miniszterelnöki megbízatás maximális hossza nyolc év legyen.

Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi tisztségét.

Változna a közérdekű vagyonkezelő alapítványok szabályozása

A javaslat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) működését is érintené. Az indítvány szerint az alapítványok vagyona egyértelműen nemzeti vagyonként kerülne rögzítésre az Alaptörvényben, amelynek kezeléséért és sorsáért az állam közvetlen felelősséggel tartozna.

A módosítás értelmében a kekvák alapítói jogait a kormány gyakorolná, és lehetősége lenne ezen alapítványok megszüntetésére is. A megszüntetett szervezetek egyetemes jogutódja az állam lenne.

A képviselők indoklásukban arra emlékeztettek: ezek az alapítványok korábban jelentős közvagyont kaptak, miközben az alapítói jogok a kuratóriumokhoz kerültek, ami szerintük megszüntette a demokratikus kontrollt a közvagyon felhasználása felett.

A Szuverenitásvédelmi Hivatalt is érintené a módosítás

Az alaptörvény-módosítás elfogadása esetén törölnék az Alaptörvény azon rendelkezését is, amely szerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, és amely lehetővé tette egy független szerv létrehozását az alkotmányos önazonosság védelmére.

Ez a szabályozás teremtette meg a jogi alapját a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozásának, így a módosítás a hivatal megszüntetése felé is lépést jelentene.

Az indoklás szerint olyan intézményeknek kell megszűnniük az alkotmányos demokráciában, amelyek nem töltenek be legitim közjogi funkciót, vagy működésükkel sértik az alapvető jogokat.

Kétharmados támogatás kell az elfogadáshoz

Az alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja az előterjesztést, az a kihirdetését követő napon lépne hatályba.