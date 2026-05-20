Szalai Piroska: a Tisza Párt már most megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 20. 09:34

Szalai Piroska szerint a Tisza Párt irreális kampányígéretei komoly költségvetési terhet jelentenének, ezért már most megszorításokra készülhet és bűnbakot keres.

Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője közösségi oldalán élesen bírálta a Tisza Pártot, és azt állította: a párt már most megszorításokra készül, ezért politikai bűnbakot keres.

A politikus felidézte, hogy szerinte a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben a Tisza Párt képviselőivel és Vitézy Dávid támogatásával törvényellenes költségvetést fogadott el, miközben most ugyanazok a szereplők kritizálják a gazdasági helyzetet.

Szalai Piroska úgy fogalmazott: „A valóság az, hogy a Tisza Párt már most megszorításokra készül, ezért bűnbakot keres.”

A képviselő szerint a Tisza Párt kampányígéretei mintegy 30 ezer milliárd forintos vállalást jelentenének, amelyek szerinte több ezer milliárd forintos hiányt okoznának a költségvetésben.

Bejegyzésében a költségvetési helyzetről is írt, hangsúlyozva:

„Nem kong a kassza, a költségvetés stabil!”

Hozzátette, hogy az év első hónapjaiban a nagyobb kiadások miatt magasabb hiány természetes jelenség, miközben a bevételek később jelentősen emelkednek.

Szalai Piroska közölte, hogy a Fidesz–KDNP-kormány stabil gazdasági helyzetben adta át a kormányzást, és arra figyelmeztetett, hogy Magyarországnak el kell kerülnie a Lengyelországban tapasztalt túlzott eladósodást.