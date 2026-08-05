El-selejtező - Megverte a lengyel bányászcsapatot a Fradi

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 22:36

A Ferencváros hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrzét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így előnnyel utazhat a visszavágóra.

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban.

A továbbjutó a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért,

a vesztes átkerül a Konferencia-ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie ligaszakaszban való részvételért.

Európa-liga, selejtező, 3. forduló, első mérkőzés:

Ferencvárosi TC-Górnik Zabrze (lengyel) 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 12 870 néző, v.: Alberola (spanyol)

gólszerző: Corbu (65.)

sárga lap: Josema (10.)

Ferencváros:

Dibusz - Osváth, Raemaekers, Gomez, Cadu (Cirkovic, 91.) - Corbu, Kanichowsky (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) - Zachariassen, Joseph (Kodro, 91.), Yusuf (O'Dowda, 71.)

Górnik Zabrze:

Schulze - Sacek, Janicki, Josema, Janza - Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski - Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter, 80.)

A keddi sajtótájékoztatókon elhangzottaknak megfelelően mindkét csapat óvatosan kezdett a rekkenő hőségben, ugyanis hiába bukott le a nap,

a hőmérő higanyszála még mindig 35 fokot mutatott a meccs kezdetén.

Érezhetően egyik fél sem diktált öldöklő tempót, nehogy ilyen időjárási körülmények között a találkozó végén visszaüssön kimerültség formájában, ennek ellenére a Ferencváros futballozott pontosabban, így irányította a játékot.

Amíg a hazaiak időről időre eljutottak a lengyel kapuig, addig a riválisnak ugyanez egyáltalán nem sikerült. Noha Dibusz kollégájának, Schulzénak sem akadt védenivalója a pontatlan és blokkolt lövések miatt, de az ivószünetig volt egy óriási ziccere a magyar kupagyőztesnek,

a világbajnokságon is szerepelt Joseph viszont két méterről nem találta el kaput.

A vendégek első lehetőségére pontosan félórát kellett várni, de Ikia Dimi fölé lőtt. Innentől fordult a kocka és egyértelműen a lengyel kupagyőztes akarata érvényesült, de a Górnik befejezései épp úgy elkerülték kaput, ahogy korábban fordított helyzetben a Ferencváros próbálkozásai, azaz a csapatok úgy vonultak pihenőre, hogy nem volt kaput eltaláló kísérlet.

A térfélcserét követően ismét a zöld-fehérek futballoztak fölényben,

ennek nyomán Gomez fejesénél először kellett védenie az egyik kapusnak. A magyar csapat ebben a periódusban hiába vezetett ígéretes akciókat, az utolsó kulcspasszok akadályozták meg a nagyobb lehetőségek kialakulását.

Az FTC nyomása aztán mégis eredményre vezetett, ugyanis Corbu 18 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.

A vezetés birtokában is kezdeményező maradt Borbély Balázs vezetőedző együttese, a második félidőben pedig az ivószünet sem hozott fordulatot.

Corbu akár növelhette volna az előnyt, de remek cselek után fölé durrantott.

A hajrában is a Ferencváros irányított, amelyben csereként szerepet kapott a nagy visszatérő,

a 88-szoros válogatott Nagy Ádám

is, újabb gól viszont már nem született.