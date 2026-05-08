Egyre nő a globális demográfiai szakadék: Afrikában robban a népesség, Európában történelmi mélyponton a születésszám

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 8. 16:08

Miközben Afrika termékenységi rátája messze meghaladja a népességfenntartáshoz szükséges szintet, Európa, Ázsia és az amerikai kontinens nagy része már tartós népességfogyással néz szembe.

Egyre látványosabb a demográfiai szakadék a világ régiói között: miközben Afrika népessége továbbra is gyors ütemben növekszik, Európa, Ázsia és az amerikai kontinens legtöbb országa már a népességcsökkenés korszakába lépett. Az ENSZ 2024-es népesedési jelentése szerint a világ termékenységi térképe gyökeresen átalakulóban van.

A teljes termékenységi ráta – vagyis az egy nőre jutó átlagos gyermekszám – globálisan jelenleg 2,2. Ez alig haladja meg a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szintet. A világátlag mögött azonban rendkívül eltérő regionális folyamatok húzódnak meg.

Afrika messze kiemelkedik

Afrikában a termékenységi ráta 4,0 gyermek nőnként, ami csaknem kétszerese a globális átlagnak, és közel háromszorosa az európai értéknek. A kontinens ma a világ népességének közel ötödét adja, miközben lakossága továbbra is rendkívül gyorsan növekszik.

A magas születési arány hátterében több tényező áll: a fiatal társadalom, az alacsonyabb urbanizáció, valamint az oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz való eltérő hozzáférés.

Európa és Ázsia már a reprodukciós szint alatt

Európában a termékenységi ráta mindössze 1,4, ami a legalacsonyabb a világ régiói közül.

Ázsia, Észak-Amerika és Dél-Amerika egyaránt 1,7-es értéken áll, vagyis szintén jóval a népességfenntartó szint alatt.

A szakértők szerint ez hosszú távon elöregedő társadalmakhoz, munkaerőhiányhoz és lassuló gazdasági növekedéshez vezethet. Egyre több ország próbál családtámogatási programokkal vagy bevándorlással reagálni a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra.

Ázsia alacsony születésszáma az egész világra hat

Bár Afrika produkálja a legnagyobb növekedést, a globális átlagot elsősorban Ázsia befolyásolja, mivel a világ népességének 54 százaléka ott él. Az alacsony ázsiai termékenységi ráta ezért jelentősen lehúzza a világátlagot.

Ezzel szemben a Közel-Kelet vagy Óceánia ugyan magasabb születési arányokat mutat, ám jóval kisebb népességük miatt kisebb hatással vannak a globális trendekre.

Új korszak jöhet a világgazdaságban

A demográfiai különbségek a következő évtizedekben a világgazdaságot és a geopolitikai erőviszonyokat is átalakíthatják. Míg Afrika a világ legfiatalabb és leggyorsabban növekvő régiója marad, addig Európa és Kelet-Ázsia egyre nagyobb kihívásokkal szembesülhet az idősödő társadalmak miatt.