Gulyás Gergely az önkényuralom kezdetét tapasztalja

Szerző: Gondola

2026. július 4. 18:36

Elszaladt a ló a kormánnyal: ökényuralom kialakítására tör a választáson elért kétharmados többséggel. Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető rámutat: hatodszor van kétharmados fölény a parlamentben, ám eddig senki nem akarta kiakolbólítani a törvényesen megválasztott államfőt. A Tisza-kormány azonban vérszemet kapott.

A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon - írja facebook oldalán Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.

Politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az Alkotmánybíróságot. Korlátozzák ademokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon.

Mindez nem egyszerű határátlépés. Ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.

A rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus és hatodszor van kétharmados felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Senki meg sem kísérelte kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.

Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége.

A Fidesz-frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válaszlehetőségekről - zárul a facebook-bejegyzés.

Címkép: facebook