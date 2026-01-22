Győzött a józan ész? Megállapodás formálódik Grönland körül

Szerző: Gondola

2026. január 22. 11:36

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nem vezetik be február 1-jétől a Grönland körüli vita miatt kilátásba helyezett 10%-os amerikai importvámokat nyolc európai országgal szemben. A döntés a Mark Rutte NATO-főtitkárral Davosban folytatott egyeztetés után született.

Trump szerint körvonalazódik egy Grönlandra és az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás, amely az Egyesült Államok és a NATO-tagállamok számára is előnyös lehet. A tárgyalások folytatódnak, köztük a Grönlandot érintő „Aranykupola” ügyében is.

Korábban Trump Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben tervezett vámokat, mivel Dániát hibáztatta Grönland átadásának elutasításáért, a többi országot pedig a dán álláspont támogatásáért.