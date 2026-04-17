Harrach Péter: Generációs törésvonal és kulturális szakadék

Szerző: Gondola

2026. április 17. 08:38

A 2026-os országgyűlési választás mögött egy kulturális és generációs törésvonal is áll. A fiatalok fogékonyak az újra és az érdekesre, különösen akkor, ha a hagyományos világ képviselőinek stílusa is idegen számukra. Így vált a generációs törésvonal kulturális szakadékká – írja Harrach Péter, az MKDSZ elnöke.

A nyugat kulturális válsága jelen van nálunk is, és természetesen megjelent a választás hátterében – írja Harrach Péter az MKDSZ honlapján

Két eszmeiség áll egymással szemben, és ezzel két világnézet és életforma – teszi hozzá. Az egyik a teremtett világ rendjének változatlan értékeit, a hagyományos közösségeket és identitást képviseli, a másik ezzel szemben a változásnak, az erkölcsi relativizmusnak és a kevert társadalomnak a híve. Mindkettőnek megvan a politikai képviselete is. A kettő, éppen az eszmei különbségek miatt, átjárhatatlan. Miért említettem ezt? – teszi fel a kérdést.

Magyarázatul kifejti:

Mert a 2026-os országgyűlési választás erről is szólt, és persze a generációs törésvonalról is. Hogyan kapcsolódik a kettő? A fiatalok fogékonyak az újra és az érdekesre, különösen akkor, ha a hagyományos világ képviselőinek stílusa is idegen számukra. Így vált a generációs törésvonal kulturális szakadékká.

Természetesen a választás kimenetele számtalan emberi, társadalmi és politikai jelenség összegződésének eredménye. A hosszú kormányzás kiváltja az „ezt már láttuk, jöjjön valami más, mindegy, hogy mi” igényét. Megjelenik a frusztrációból fakadó gyűlölet, a felkorbácsolt irigység, vagy a hatalom gyakorlók rugdosásának fesztelen öröme – teszi hozzá a szerző.

Komoly szerepe van természetesen a kampánytechnikának, a meggyőző szembesítésnek, az ügyes manipulációnak, a folyamatos nyomásgyakorlásnak, sőt a normális embernek egyáltalán nem természetes alpári stílusnak. Nagy kérdés, hogy ez utóbbitól a kampány után, a kormányzás időszakában sikerül-e megszabadulni – teszi fel a kérdést a szerző.

Sokan nehezen értik, hogy lehet az, ha valaki élvezi a számtalan kedvezményt és utána leszavazza azt a politikai erőt, akitől kapta. Én elég sokáig voltam a politika világában, hogy ezen ne csodálkozzam. Az viszont számomra is kérdés, hogy fiatal keresztényeknek, köztük papoknak, miért nem sikerült az említett generációs és globalista hatás fölé helyezni a keresztény identitás szempontját. Hogyan hagyhatták figyelmen kívül, hogy az Orbán kormány intézkedései keresztény szellemiségűek voltak, és ezzel szemben egy alapjaiban materialista erő mellé álltak – osztja meg kétségeit Harrach Péter.