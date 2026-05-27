Visszavonhatja az Országgyűlés a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést, fontos alkotmánymódosítások is napirenden

Szerző: Gondola/MTI

2026. május 27. 08:10

Szerdán több kiemelt jelentőségű javaslatról tárgyal az Országgyűlés: napirendre kerülhet a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonása, az alaptörvény módosítása és a devizahiteles perek felfüggesztése is.

A parlamenti honlapon közzétett napirend szerint az ülésnap reggel 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Az Országgyűlés ezt követően több nagy horderejű törvényjavaslat tárgyalását is megkezdi.

Kivételes eljárásban tárgyalják a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, amelyről akár még aznap döntés is születhet.

Alaptörvény-módosítás is érkezik

A képviselők megkezdik az alaptörvény tizenhatodik módosításának vitáját is. A Tisza Párt képviselői, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István által benyújtott indítvány több jelentős változtatást tartalmaz.

A javaslat nyolc évben maximalizálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, emellett megalapozná a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. Az előterjesztés rögzítené azt is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyona nemzeti vagyonnak minősül.

Devizahiteles ügyek is napirenden

Szintén Melléthei-Barna Márton és Hantosi István nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező jogszabályok felülvizsgálatát célozza.

Az előterjesztés szerint felfüggesztenék a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indított végrehajtási eljárásokat is.

Szigorodhatnak a vizsgálóbizottsági szabályok

A két ellenzéki képviselő harmadik javaslata az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételét célozza. A tervezet alapján akár két év szabadságvesztéssel is büntethető lenne az, aki akadályozza egy parlamenti vizsgálóbizottság munkáját.

A javaslat emellett lehetővé tenné egymillió forintos bírság kiszabását, valamint az elővezetést azokkal szemben, akik nem jelennek meg a bizottság meghallgatásán.