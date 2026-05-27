Film készül a Louvre 88 millió eurós ékszerrablásáról, Hollywoodot idézi a nyolcperces betörés

2026. május 27. 09:08

Romain Gavras francia rendező filmre viszi a Louvre múzeumban 2025 októberében elkövetett látványos ékszerrablást, amely során nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert loptak el alig nyolc perc alatt.

A Flammarion kiadó közlése szerint a Main basse sur le Louvre (Lecsapás a Louvre-ban) című oknyomozó könyv alapján nagyjátékfilm és dokumentumfilm is készül. A filmadaptáció jogait az Iconoclast produkciós cég szerezte meg, míg a dokumentumfilm egy angol producerhez került.

A nagyjátékfilmet a 44 éves Romain Gavras rendezi, aki olyan alkotásokról ismert, mint a Gonosz vörhenyesek, a Tiéd a világ vagy az Athéné. A rendező a világhírű görög-francia filmes, Costa-Gavras fia.

Fényes nappal törtek be a Louvre-ba

A szerdán megjelenő könyv szerzői – Jean-Michel Décugis, Jérémie Pham-Le és Nicolas Torrent – részletesen rekonstruálták a 2025. október 19-én történt rablást.

A tettesek a Louvre Szajna-parti oldalán érkeztek a helyszínre, majd egy emelőkosaras teherautóról másztak be az épületbe egy ablakon keresztül. Ketten feszítővassal törték be az ablakot és az ékszereket rejtő vitrinek üvegét, majd robogókkal menekültek el két társuk segítségével.

A maszkos elkövetők nyolc rendkívül értékes ékszert vittek magukkal az Apolló Galériából, köztük I. és III. Napóleon feleségeinek ékszereit. A becsült kár értéke eléri a 88 millió eurót.

Nyolc perc alatt sokkolták a világot

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott, mégis óriási nemzetközi visszhangot váltott ki. Az ügy komoly válságot idézett elő a világ legnagyobb múzeumában: sztrájkhullám indult, végül pedig leváltották Laurence des Cars igazgatót.

Bár hét hónapnyi nyomozás után több fő gyanúsítottat is letartóztattak, az ellopott ékszerek továbbra sem kerültek elő.

A szerzők szerint az ügy jól mutatja, hogy a műkincsrablás mára rendkívül jövedelmező bűnözői üzletté vált.

„A pénzszállító furgonok és bankrablások után a bűnözői világ új fejőstehenet talált a műkincslopásokban” – fogalmaznak a könyv szerzői.