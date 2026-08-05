Hatvan
Elmegyek Hatvanba hetvenkedni - szól a mondás. A küzdelmes sorsú Heves vármegyei városban a szépségnek sok jele föllelhető.
A Grassalkovich–Deutsch-kastély ma a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak ad otthont.
Belülről is gyönyörű a Grassalkovich-kastély: nemes rendezvényeknek nyit teret a nagyterem.
A tárlat oroszlánja meglehetősen békés.
Az őskori vadász ismert fortélyokat.
A közeli Mátrában elevenebbek a szarvasok.
Grassalkovich Antal a Szent Koronát vigyázta.
Grassalkovich Antal építtette a Szent Adalbert templomot.
1903 óta őrzik a város lelkiségét.
Kossuth is értéke a város szellemiségének.
Balassi Bálint egri végvári hadnagyként 1584 áprilisában hajtott végre vásárütést csapatával az akkor oszmán megszállás alatt sínylődő városban. Lírai kisugárzású szobrát, melyet Gábor Éva Mária alkotott, 1978-ban avatták fel a Balassi Bálint utcában.
Az egykori magyar ipar remeke, a gőzös emlékparkban áll. Hatvan vasúti jelenősége ma is számottevő.
Félreeső parkban áll őrt Gáspár András egykori hatvani csatavezér.
Szent Imre, a magyar fiatalok védőszentje szilárdan győzi az évtizedeket.
A Zagyva "folyó", éppen vízhiányos állapotában - Molnár Pál felvételei