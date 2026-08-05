Szerző: Gondola

2026. augusztus 5. 10:05

Heves vármegye harmadik legnagyobb városa, fordulatos történelemmel, küzdelmes jelennel. Hatvan kilométerre Budapesttől és ugyanannyira Szolnoktól.

Elmegyek Hatvanba hetvenkedni - szól a mondás. A küzdelmes sorsú Heves vármegyei városban a szépségnek sok jele föllelhető.

A Grassalkovich–Deutsch-kastély ma a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak ad otthont.

Belülről is gyönyörű a Grassalkovich-kastély: nemes rendezvényeknek nyit teret a nagyterem.

A tárlat oroszlánja meglehetősen békés.

Az őskori vadász ismert fortélyokat.

A közeli Mátrában elevenebbek a szarvasok.

Grassalkovich Antal a Szent Koronát vigyázta.

Grassalkovich Antal építtette a Szent Adalbert templomot.

1903 óta őrzik a város lelkiségét.

Kossuth is értéke a város szellemiségének.

Balassi Bálint egri végvári hadnagyként 1584 áprilisában hajtott végre vásárütést csapatával az akkor oszmán megszállás alatt sínylődő városban. Lírai kisugárzású szobrát, melyet Gábor Éva Mária alkotott, 1978-ban avatták fel a Balassi Bálint utcában.

Az egykori magyar ipar remeke, a gőzös emlékparkban áll. Hatvan vasúti jelenősége ma is számottevő.

Félreeső parkban áll őrt Gáspár András egykori hatvani csatavezér.

Szent Imre, a magyar fiatalok védőszentje szilárdan győzi az évtizedeket.

A Zagyva "folyó", éppen vízhiányos állapotában - Molnár Pál felvételei