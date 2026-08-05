Lakosságcserét erőltet a Tisza-kompánia

Szerző: MTI; Gondola

2026. augusztus 5. 08:08

A miniszterelnök kirekesztően viselkedik mindazokkal szemben, akik az előző, hazafias kormány idejében valamilyen szerepet vállaltak. Ám jól képzett "semleges" embereket nem talál, mert vele nem feltétlenül akar tekintélyes személy együttműködni.

„1990-ben ebben a hazában szabad választás volt végre, de nem lakosságcsere” – rögzítette a történelmi tényt Furmann Imre, az MDF egyik alapítója. A politikus arra utalt, hogy a magyarországi rendszerváltozáskor elmaradt a régi kommunista elit teljes leváltása, az új rendszerben sokan megmaradtak a régi struktúrákból.

Noha a rendszerváltó párt

tavaszi nagytakarítást ígért, teljes kádercserét nem tudott, valószínűleg nem is akart végrehajtani.

A lakosságcsere erőltetése nevetségbe fulladt a napokban, amikor visszavonta az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének - Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak - megbízását a közmédia vezetősége.

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. hétfőn még azt közölte, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében.

Ám kiderült, hogy

Hajdú korábban a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársa, Borsa Miklós pedig a Híradó újságírója volt.

A kormányfő a kinevezéseket kommentálva csak annyit kommentelt a lap Facebook-oldalán: "nem hinném…" S valóban, kedden már le is váltották a két sajtóembert.

A miniszterelnök eszerint itt is a lakosságcsere-koncepciót erőlteti.

Holott ez koncepció már

nagy blamát okozott a kormányfőnek az államelnök kiakolbólítása ügyében.

Sulyok Tamás kiválóan megfelelt köztársasági elnöknek, ám mennie kellett.

Azóta sincs helyette senki, mert az esetleg

alkalmas emberek nem akarnak Tisza-báb lenni és nevetségessé válni

az értelmiség előtt. Így csak a harmadik vonalból érkezhet új államelnök.

A közmédiában is csak

rozoga szakmai alapozottságú

figurák ülhetnek vezetői székbe.

Címkép: Az emberek tudása alapvető érték - Gondola