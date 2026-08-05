Lakosságcserét erőltet a Tisza-kompánia
„1990-ben ebben a hazában szabad választás volt végre, de nem lakosságcsere” – rögzítette a történelmi tényt Furmann Imre, az MDF egyik alapítója. A politikus arra utalt, hogy a magyarországi rendszerváltozáskor elmaradt a régi kommunista elit teljes leváltása, az új rendszerben sokan megmaradtak a régi struktúrákból.
Noha a rendszerváltó párt
tavaszi nagytakarítást ígért, teljes kádercserét nem tudott, valószínűleg nem is akart végrehajtani.
A lakosságcsere erőltetése nevetségbe fulladt a napokban, amikor visszavonta az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének - Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak - megbízását a közmédia vezetősége.
A Duna Médiaszolgáltató Zrt. hétfőn még azt közölte, hogy új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében.
Ám kiderült, hogy
Hajdú korábban a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársa, Borsa Miklós pedig a Híradó újságírója volt.
A kormányfő a kinevezéseket kommentálva csak annyit kommentelt a lap Facebook-oldalán: "nem hinném…" S valóban, kedden már le is váltották a két sajtóembert.
A miniszterelnök eszerint itt is a lakosságcsere-koncepciót erőlteti.
Holott ez koncepció már
nagy blamát okozott a kormányfőnek az államelnök kiakolbólítása ügyében.
Sulyok Tamás kiválóan megfelelt köztársasági elnöknek, ám mennie kellett.
Azóta sincs helyette senki, mert az esetleg
alkalmas emberek nem akarnak Tisza-báb lenni és nevetségessé válni
az értelmiség előtt. Így csak a harmadik vonalból érkezhet új államelnök.
A közmédiában is csak
rozoga szakmai alapozottságú
figurák ülhetnek vezetői székbe.
Címkép: Az emberek tudása alapvető érték - Gondola