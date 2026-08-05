MLSZ: az európai kupamérkőzések kezdési időpontjáról az UEFA dönt

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2026. augusztus 5. 07:10

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kedden a honlapján közleményben jelezte, hogy az európai kupamérkőzések kezdési időpontjáról - így a magyarországi meccsekéről is - a kontinentális szövetség (UEFA) dönt.

Az MLSZ közölte, hogy a következő napokban Magyarországon sorra kerülő nemzetközi kupamérkőzések kapcsán tájékoztatta az UEFA-t az augusztus 1-én bevezetett energiatakarékossági intézkedésekről.

Mint írja, az UEFA válaszában jelezte, hogy egyetért a döntéssel, de "a saját szabályzata szerint a találkozók előre kijelölt kezdési időpontját már

csak akkor lehet módosítani, ha mindkét érintett csapat hozzájárul ehhez".

A héten négy nemzetközi mérkőzést rendeznek: kedden (ma) a Hapoel Beer-Seva a Crvena zvezdát fogadja BL-selejtezőn Szombathelyen (19.30), szerdán a Groupama Arénában a Ferencváros a lengyel Gornik Zabrze együttesével játszik az Európa-liga kvalifikációjában (20.15), csütörtökön a Konferencia-ligában Debrecenben DVSC-Köbenhavn (19.00), Miskolcon Hapoel Tel-Aviv - Katowice (20.00) találkozókra kerül sor. Az ETO FC csütörtökön idegenben játszik a Konferencia-ligában és jövő csütörtökön fogadja a lett Rigát.

"A szombati Ferencváros–Real Madrid (19.00) mérkőzést az FTC szervezi, így

a zöld-fehérek hatáskörébe tartozik a találkozó kezdési időpontjának kijelölése" -

áll az MLSZ állásfoglalásában.

A magyar szövetség szombaton határozott arról, hogy az energiamegtakarítás érdekében - határozatlan ideig - valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés legkésőbbi kezdési időpontja 17.30 óra lesz, mert így elkerülhető, hogy villanyvilágítást kelljen használni.