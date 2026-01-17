Hidvéghi Balázs szerint a Tisza lebukott

Szerző: MTI

"Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra" - közölte Hidvéghi Balázs, hozzátéve, "a Tisza pedig kész erre".

A Tisza ismét "kegyetlenül elárulta magát": a párt Brüsszel bábja, és most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi - írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Hidvéghi Balázs bejegyzésében kiemelte, a Tisza Párt támadja a nemzeti petíciót és "nem akarja, hogy a magyarok elmondják a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát".

Hozzátette: ahogy a kormány bejelentette a nemzeti petíciót a brüsszeli háborús terv finanszírozása ellen,

"megérkezett a parancs Brüsszelből", és "a Tisza máris ugrik,

hogy támadja a petíciót".

Úgy vélte, "a brüsszeli bábok egymás után darálják a megszokott mantrát", és a Tisza most sem a magyar embereket, hanem Brüsszel háborús terveit védi.

Azt írta: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egyértelművé tette, "szerinte teljesen rendben van, ha a magyarok pénzét Ukrajnának adják", sőt, "jó üzletnek tartja".

Most pedig az Ukrajnát dicsőítő Ruszin-Szendi Romulusztól azt is megtudtuk: a Tisza nem akarja, hogy nemzeti petíció induljon és a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát - fűzte hozzá.

"Az ukránbarát Ruszin-Szendi egyenesen a képünkbe hazudik: bagatellizálja a háborús veszélyt,

védi Ukrajna féktelen uniós finanszírozását, és letagadja a tényt, hogy Brüsszel további pénzt követel a tagállamoktól. Magyarországtól is megszorításokat és adóemeléseket követel. Az erről szóló jelentést a kormány ezen a héten közzé is tette" - jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint "Brüsszel épp azért támadja az Orbán Viktor vezette nemzeti kormányt, mert minderre nem hajlandó", se háborúra, se a megszorításokra.

"Ők egy bábkormányt akarnak hatalomra juttatni, amely kiszolgálja Brüsszel háborúpárti, ukránpárti politikáját és hajlandó a pénzbehajtásra"

- közölte, hozzátéve, "a Tisza pedig kész erre", "védik a háborúpárti, ukránpárti döntéseket és már készítik elő a Brüsszeltől elvárt pénzbehajtást, megszorításokat".

A megszorításokra példaként felsorolta a személyi jövedelemadó emelését, a családi adókedvezmények megszüntetését, a vállalkozások adóemelését, a kkv-k támogatásának elvételét, a rezsicsökkentés eltörlését,

a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetését,

az állami nyugdíj kivezetését, a nyugdíjadót, az ingyenes egészségügy felszámolását, valamint a vagyon- és ingatlanadókat.

"Ez lenne a hatalmuk és a brüsszeli háborús terv ára. És a Tisza boldogan kifizettetné a magyarokkal" - jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a magyar embereknek joguk van elmondani, "mit gondolnak arról, hogy velük akarják megfizettetni a brüsszeli háborús terv árát", ezért indították a nemzeti petíciót.

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás és olvadás váltakozása miatt

jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a főváros útjain,

ezért megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását - közölte a Budapest Közút pénteken az MTI-vel.

Közleményükben arra hívták fel az autósok figyelmét, hogy a biztonságos közlekedés érdekében fokozott óvatossággal vezessenek: a balesetek megelőzése érdekében kérik, hogy az autósok csökkentett sebességgel közlekedjenek, figyeljék az útfelületet, "számítsanak váratlan kátyúkra", egyenetlenségekre, tartsanak nagyobb követési távolságot, hogy legyen idő reagálni az úthibákra.

Továbbá

kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat és fékezést,

amelyek instabil burkolaton veszélyesek lehetnek - írták.

A Budapest Közút, amely 1100 kilométer fővárosi tulajdonú, jellemzően tömegközlekedéssel érintett közutat üzemeltet, folyamatosan ellenőrzi ezen utak állapotát és fenntartási feladatai keretében javítja az úthibákat.

"A havazás következtében növekedő feladatmennyiségre felkészülve, a társaság saját kivitelezői kapacitásainak átcsoportosításával biztosítja a kátyúk javításának hatékonyságát, valamint, ha szükségessé válik, alvállalkozókat is bevon a munkavégzésbe" - írták, hozzátéve, hogy a kátyúk javítására a téli időszakban jellemző hideganyagos technológiát alkalmaznak, amely lehetővé teszi a burkolathibák gyors és hatékony ideiglenes helyreállítását még alacsony hőmérsékleten is.

A Budapest Közút online hibabejelentő oldalán bárki bejelenthet kátyúkat,

burkolathibákat, ezzel segítve a gyors beavatkozást - áll a közleményben.

Címkép: Hidvéghi Balázs - MTI/Purger Tamás