Hölvényi György: A magyar lakáspolitika családközpontú

Szerző: Gondola

2026. február 10. 17:35

Hölvényi György: A magyar modell családközpontú, célja, hogy segítse a családokat saját otthonhoz jutni, és hosszú távú biztonságot teremtsen számukra.

Az Európai Parlament Lakhatási Bizottsága elfogadta éves jelentését, amely a lakhatási válság kezelésére irányuló uniós stratégiát vizsgálja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a lakhatás továbbra is nemzeti hatáskör – számolt be róla Hölvényi György a Facebook-oldalán.

A kereszténydemokrata EP-képviselő hangsúlyozza:

Magyarország családközpontú lakáspolitikai modellt követ, amely a saját tulajdonú otthon megszerzését tekinti a stabilitás és biztonság alapjának.

A magyar kormány több programmal támogatja a fiatalokat és családokat az első lakáshoz jutásban, például az Otthon Start Programmal, a CSOK és a falusi CSOK konstrukciókkal, valamint kamattámogatott hitelekkel. Kiemeli, hogy Magyarországon a lakosság 92%-a él saját tulajdonú ingatlanban, ami jóval meghaladja az uniós és német átlagot.

A lakhatási politika szorosan kapcsolódik az energiapolitikához is: az otthonfelújítási és energiahatékonysági támogatások célja a rezsiköltségek csökkentése és a hosszú távon fenntartható otthonok kialakítása.

A magya kormány álláspontja szerint a magyar lakáspolitika egyszerre segíti a tulajdonszerzést, a családalapítást és a kiszámítható jövőt.