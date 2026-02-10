Hölvényi György: A magyar lakáspolitika családközpontú
Szerző: Gondola
2026. február 10. 17:35
Hölvényi György: A magyar modell családközpontú, célja, hogy segítse a családokat saját otthonhoz jutni, és hosszú távú biztonságot teremtsen számukra.
Az Európai Parlament Lakhatási Bizottsága elfogadta éves jelentését, amely a lakhatási válság kezelésére irányuló uniós stratégiát vizsgálja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a lakhatás továbbra is nemzeti hatáskör – számolt be róla Hölvényi György a Facebook-oldalán.
A kereszténydemokrata EP-képviselő hangsúlyozza:
Magyarország családközpontú lakáspolitikai modellt követ, amely a saját tulajdonú otthon megszerzését tekinti a stabilitás és biztonság alapjának.
A magyar kormány több programmal támogatja a fiatalokat és családokat az első lakáshoz jutásban, például az Otthon Start Programmal, a CSOK és a falusi CSOK konstrukciókkal, valamint kamattámogatott hitelekkel. Kiemeli, hogy Magyarországon a lakosság 92%-a él saját tulajdonú ingatlanban, ami jóval meghaladja az uniós és német átlagot.
A lakhatási politika szorosan kapcsolódik az energiapolitikához is: az otthonfelújítási és energiahatékonysági támogatások célja a rezsiköltségek csökkentése és a hosszú távon fenntartható otthonok kialakítása.