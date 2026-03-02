Orosz hadifogságból kért segítséget Orbán Viktortól

Szerző: Origo, Gondola

2026. március 2. 18:39

Újabb magyar küldött üzenetet a háború poklából, amely újra emlékeztet, hogy mennyire közel van Magyarországhoz a konfliktus. „Orbán Viktorhoz illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem” – mondja egy felvételen az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi.

Román Albert egyúttal arról is beszél, hogy Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra – számolt be az Origo. A férfi elmondta: a TCK toborzói vitték el, majd a frontra szállították, ahol azonban megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget. „Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt” – számolt be Román Albert.

Az oroszok elfogták, és állítása szerint kapott orvosi ellátást. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra. Fontos megjegyezni, hogy a videó hadifogságban készült, vélhetően az oroszok felügyelete alatt, de egy bizonyos: a háború alatt már több kárpátaljai került orosz hadifogságba.