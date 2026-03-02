Országszerte megkezdték a Tisza-szigetek felszámolását

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. március 2. 17:37

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó Magyar Nemzet informátor állítása szerint a vezetés úgy döntött, hogy megszünteti a decentralizált működés számos elemét, és központosított struktúrát vezet be. A Tisza-szigetekben ugyanis az előválasztás befejeződése óta egyre több vita alakult ki a helyi szervezők és a párt országos vezetése között.

A pártvezetés úgy látta, hogy a szigetek túl nagy önállósággal működnek, ami több esetben nehezítette az egységes fellépést – mondta a lapnak nyilatkozó informátor. Hozzátette: a vezetés szerint szükségessé vált a működés átalakítása, mert a jelenlegi struktúra nem tette lehetővé a gyors és központilag koordinált döntéseket. Az átalakítás részeként a Tisza-szigetek helyét egyéni választókerületekhez kötött aktivistacsoportok veszik át. Az önkénteseket ezekbe a csoportokba sorolják át, a vezetőket pedig már nem helyben választják, hanem a Tisza Párt elnöksége jelöli ki.

A Magyar Nemzet informátora szerint a változtatás célja az, hogy minden választókerületben közvetlenül a pártközpont által irányított hálózat működjön. A kijelölt vezetők feladata az lesz, hogy egységes kampánymunkát szervezzenek és végrehajtsák a Tisza Párt elnökségének utasításait. A lap forrása arról is beszélt, az átalakítás gyors ütemben halad, és a pártvezetés azt várja, hogy rövid időn belül országosan egységes struktúra jöjjön létre. A változás részeként a jövőben minden helyi kezdeményezést a választókerületi vezetőkön keresztül kell egyeztetni a Tisza Párt elnökségével. Amint arról már korábban is beszámolt a lap, nemrég a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezte a Tisza-szigeteket.