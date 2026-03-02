Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. március 2. 16:38

Hétfő délelőtt Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes tartott sajtótájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta Program.

Horváth László a sajtótájékoztatón részletesen beszélt arról, hogy a Delta Program érvényben marad, ha a nemzeti kormány marad hatalmon, állítása szerint a kormányzati álláspont a kábítószer ügyében gyökeresen eltér a Tisza Párt álláspontjától. A Tisza Párt nem hajlandó erről beszélni, hallgatásával akarja nem létező problémának tekinteni az ügyet” – közölte a kormánybiztos, aki megjegyezte, hogy az ellenzéki párt programjában nem szerepel a zéró tolerancia elve, továbbá nem szerepel benne a kereskedelem és fogyasztás felszámolására való törekvés és nem szerepel benne a Delta Program sem.

„A Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára” – emelte ki. Horváth László úgy látja, a családok csak a nemzeti kormányra számíthatnak.