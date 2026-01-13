Iráni tüntetések: holnap tartják az első nyilvános kivégzést
A jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy a rezsim fellépése az 1980-as évek véres megtorlásait idézi, és fennáll a tömeges, bíróságon kívüli kivégzések veszélye.
Az iráni hatóságok erőszakos fellépéssel próbálják elfojtani a tiltakozásokat, a résztvevőket „rendbontóknak” nevezve. A halálos áldozatok számáról eltérő adatok vannak: jogvédő szervezetek több száz, míg más források akár több ezer halottról és több mint tízezer letartóztatottról számolnak be.
A helyzet nemzetközi feszültséget is kiváltott: az Egyesült Államok figyelmeztette Teheránt, hogy a tüntetők elleni erőszak katonai válaszlépéseket vonhat maga után, míg Irán jelezte, hogy támadás esetén amerikai célpontokat is támadhatna.
A tüntetések eredetileg a súlyos gazdasági válság, az infláció és a nemzeti valuta gyengülése miatt robbantak ki, ám azóta szélesebb politikai mozgalommá alakultak, amely már nyíltan Ali Hamenei eltávolítását követeli.