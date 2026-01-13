Iráni tüntetések: holnap tartják az első nyilvános kivégzést

Szerző: Gondola

2026. január 13. 18:36

Nemzetközi emberi jogi szervezetek szerint Irán szerdán végrehajthatja az első halálos ítéletet, amely közvetlenül a jelenleg zajló, tömeges rendszerellenes tüntetésekhez kapcsolódik.

A 26 éves Erfan Soltanit a múlt héten tartóztatták le a Karaj városában zajló demonstrációk során, majd „Isten elleni háború” vádjával halálra ítélték; az ítéletet január 14-én felakasztással hajthatják végre.

Az Iran Human Rights és a National Union for Democracy in Iran szerint Soltanit megfosztották a jogi védelemhez való jogától, és kizárólag azért büntetik, mert szabadságot követelt. Aktivisták beszámolói szerint Soltani mindössze tíz percre találkozhatott családjával búcsúzás céljából, nővérét – aki ügyvéd – pedig eltiltották attól, hogy hozzáférjen az ügy irataihoz vagy képviselje őt a bíróságon.

A jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy a rezsim fellépése az 1980-as évek véres megtorlásait idézi, és fennáll a tömeges, bíróságon kívüli kivégzések veszélye.

Az iráni hatóságok erőszakos fellépéssel próbálják elfojtani a tiltakozásokat, a résztvevőket „rendbontóknak” nevezve. A halálos áldozatok számáról eltérő adatok vannak: jogvédő szervezetek több száz, míg más források akár több ezer halottról és több mint tízezer letartóztatottról számolnak be.

A helyzet nemzetközi feszültséget is kiváltott: az Egyesült Államok figyelmeztette Teheránt, hogy a tüntetők elleni erőszak katonai válaszlépéseket vonhat maga után, míg Irán jelezte, hogy támadás esetén amerikai célpontokat is támadhatna.

A tüntetések eredetileg a súlyos gazdasági válság, az infláció és a nemzeti valuta gyengülése miatt robbantak ki, ám azóta szélesebb politikai mozgalommá alakultak, amely már nyíltan Ali Hamenei eltávolítását követeli.