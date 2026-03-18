Donald Trump: Nincs szükségünk a NATO-ra

Szerző: Gondola

2026. március 18. 08:34

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Truth Social közösségi oldalon jelentette be, hogy a NATO-tagállamok többsége nem kíván részt venni az Egyesült Államok Irán elleni katonai műveletében.

Trump szerint bár a szövetséges országok egyetértenek azzal, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, és támogatják az amerikai fellépést, valójában nem hajlandóak katonailag segíteni.

Az elnök ezt a NATO működésének „egyenirányú utcájaként” írta le, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok évente milliárdokat költ a szövetségesek védelmére, de cserébe nem kap segítséget, különösen válsághelyzetben.

Trump kiemelte az amerikai katonai műveletek eredményeit: Irán hadserege, haditengerészete, légierője, légvédelme és radarrendszerei súlyos károkat szenvedtek, vezetőik pedig elvesztették befolyásukat, így szerinte Irán soha többé nem tud fenyegetést jelenteni az USA-ra, közel-keleti szövetségeseire vagy a világra.

Ennek fényében kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak már nincs szüksége a NATO-tagállamok vagy más szövetségesek, például Japán, Ausztrália és Dél-Korea támogatására, mivel az ország „messze a világ leghatalmasabb országaként” önmagában is képes garantálni a biztonságot.