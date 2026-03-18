Ketten beszélnek – ezúttal a minimálbérről (Surján László cikksorozata)

Szerző: Surján László

2026. március 18. 09:35

A kedves olvasók már többször találkozhattak Surján László cikksorozatával, amely voltaképp egy fiktív párbeszéd egy kormánypárti és egy ellenzéki szavazó között.

A sorozat legújabb részében az Antall-kormány népjóléti minisztere a minimálbér és az azzal szorosan összefüggő szegénység/jólét témáját járja körül érdekesen és közérthetően:

– A hazugságok mai forgatagában beszélni ugyan tudunk egymással, de megbeszélni nem.

– Hogy érted?

– A ti köreitekben gyakran mondják: az Orbán kormány nem törődik a szegényekkel. Ha ezen kijelentéssel szemben valamely tényre hivatkozunk, lesöpörnek az asztalról, mondván, hogy hazudunk.

– Milyen tényre tudsz hivatkozni.

– Nem jövök elő a slágertémákkal (adócsökkentés, családpolitika). De találkoztam egy térképpel, amely a minimálbér változást mutatja be az előző évihez képest. Az összehasonlítás euróban történt. A fehér foltok olyan országokat jelölnek, amelyekben nincs minimálbér.

– Látom most büszke vagy.

– Lehetek is, hiszen a mi eredményünk a legjobb.

– Ahogy vesszük. Elismerem, hogy az emelkedés nálunk a legnagyobb. De megélni nem az százalékokból, hanem az eurókból lehet. A német minimálbér csak 8,4 százalékot nőtt, de értéke egy millió forint körül van.

– Ez igaz, de a kormány teljesítményét és szándékait, amiről beszéltek az emelkedés mértéke jelzi. Arról viszont egy árva szót sem hallunk, hogy a Tisza győzelme esetén milyen minimálbérre számíthatunk 2027-ben. És még egy megjegyzés ide kívánkozik: bezzeg-Romániában – egyedül az EU tagállamok közül – nem nőtt, hanem csökkent a minimálbér.