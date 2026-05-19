Tisza-kormány lehetséges egyházügyi államtitkára: az úrnapi körmenet egyes reformátusok szerint bálványimádás, így ugyanúgy be lehetne tiltani, mint a Pride-ot

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 19. 11:33

Heidl György lehet a Tisza-kormány egyházügyekért felelős államtitkára. A katolikus filozófus korábbi nyilatkozatai és közéleti szerepvállalása miatt máris politikai viták kereszttüzébe került.

Heidl György katolikus filozófus lehet a Tisza-kormány egyházügyekért felelős államtitkára – erről a Magyar Hang értesüléseire hivatkozva az Ellenpont írt kedden. A lap szerint Heidl Tarr Zoltán minisztériumában kaphat szerepet, bár hivatalos bejelentés egyelőre nem történt.

Az Ellenpont cikke felidézte, hogy Heidl György egyik diplomáját és PhD-fokozatát a CEU-n szerezte, és több olyan korábbi nyilatkozatát is bemutatta, amelyek politikai vitákat váltottak ki.

Heidl korábban többször is arról beszélt, hogy véleménye szerint a katolikus egyház vezetése túlzottan klerikális. A filozófus egy, a Válasz Online-nak adott interjúban a Pride körüli viták kapcsán úgy fogalmazott:

„az úrnapi körmenet egyes reformátusok szerint bálványimádás, így ugyanúgy be lehetne tiltani, mint a Pride-ot.”

A filozófus egy másik alkalommal arról is beszélt, hogy

„ösztönösen idegenkedik a nemzet és nemzettudat fogalmaktól”,

míg Pankotai Lili trágárkodását esztétikai funkciónak nevezte.

Az Ellenpont szerint Heidl a választások előtt aktívan részt vett kormányellenes kampányokban is. A lap írásában bemutatta azt is, hogy Heidl György Lovasi Andrással egy zenekarban zenél.

A sajtóértesülésekre reagált Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője is. Facebook-oldalán azt írta:

Az Index értesülései szerint Heidl György lehet az egyházügyekért felelős új államtitkár. Mondjuk teljesen érthető, ha ezt még nem akarja megerősíteni az érintett. A mai közéletben ugyanis úgy fest, hogy nagy kockázat nyíltan kereszténynek lenni. Elég csak Rubovszky Rita esetére gondolni.

Heidl György esetleges kinevezéséről egyelőre nincs hivatalos megerősítés, ugyanakkor a neve körül kialakult vita már a találgatások szintjén is jelentős politikai visszhangot váltott ki.