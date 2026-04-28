A KDNP Latorcai Csabát jelöli az Országgyűlés alelnökének

Szerző: GK

2026. április 28. 14:25

A május 9-i alakuló ülés előkészítése során a KDNP bejelentette: Latorcai Csabát jelöli az Országgyűlés egyik alelnöki posztjára.

Kedd délelőtt újabb egyeztetési fordulót tartottak a parlamenti pártok a május 9-i alakuló ülés előkészítéséről. A tárgyaláson a szervezeti és működési kérdések mellett kiemelt hangsúlyt kapott a parlamenti bizottsági rendszer kialakítása is.

A megbeszélésen a Tisza Párt részéről Bujdosó Andrea frakcióvezető, Velkey György László, Melléthei-Barna Márton és Császár Martin vett részt, míg a Fidesz delegációját Gulyás Gergely és Balla György képviselte. A KDNP részéről Rétvári Bence, az új frakcióvezető és Latorcai János, a Mi Hazánk Mozgalom részéről pedig Toroczkai László, Novák Előd és Apáti István volt jelen.

A tárgyalások előtt Magyar Péter bejelentette: pártja nem támogatja Szijjártó Péter parlamenti alelnöki jelölését. A döntés újabb politikai konfliktust generált, mivel a kormánypártok így új jelölt állítására kényszerültek.

A tárgyalás után Gulyás Gergely úgy fogalmazott: a Tisza lépése „kisstílűséget hozott a politikába”, ugyanakkor jelezte, hogy a többségi döntés értelmében a Fidesz végül Vitályos Eszter kormányszóvivőt jelöli az alelnöki posztra.

A vitába Orbán Viktor miniszterelnök is bekapcsolódott, aki a párt választmánya előtt kiállt Szijjártó mellett, és méltatlannak nevezte a Tisza döntését.

A KDNP hivatalosan Latorcai Csaba jelölését jelentette be az Országgyűlés alelnöki tisztségére, míg a Mi Hazánk korábban Dúró Dóra delegálásáról döntött.

Az új ciklus parlamenti struktúrája is körvonalazódik: összesen 20 bizottság alakul, amelyek közül hatot ellenzéki politikusok vezetnek majd.

Négy bizottsági elnöki poszt a Fideszhez kerül (költségvetési, környezetvédelmi, művelődési és szociális), egy-egy pedig a KDNP-hez és a Mi Hazánkhoz.

A KDNP a nemzeti összetartozás bizottság vezetését kapta meg, a személyi jelölést azonban még nem hozták nyilvánosságra.

A nemzetbiztonsági bizottság élére a Mi Hazánk alelnöke, Apáti István kerül, míg a művelődési bizottság alelnöki posztját Szabadi István tölti majd be.

Az eskütétel módjáról is születtek döntések: jelen állás szerint a képviselők többsége nem a Szent Korona előtt tesz esküt, ugyanakkor a Mi Hazánk képviselői ezt a formát választják.

A Tisza Párt képviseletében Bujdosó Andrea és Velkey György László sajtótájékoztatón jelezte: a bizottsági elnöki jelölteket később nevezik meg.