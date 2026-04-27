Megalakult a KDNP országgyűlési frakciója - Rétvári Bence lett a frakcióvezető

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. április 27. 18:43

Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakciója – jelentette be közösségi oldalán Rétvári Bence, akit a képviselőcsoport vezetésével bíztak meg.

A frakció nyolc tagból áll:

Hargitai János

Juhász Hajnalka

Latorcai Csaba

Máthé Zsuzsa

Nacsa Lőrinc

Rétvári Bence

Seszták Miklós

Simicskó István.

A frakcióvezető-helyettesi tisztséget Juhász Hajnalka és Nacsa Lőrinc tölti be.

Rétvári Bence bejegyzésében megköszönte képviselőtársai bizalmát, és hangsúlyozta: a KDNP képviselői a jövőben is „a magyar családokért” kívánnak dolgozni. Kiemelte, hogy céljuk a „16 év nemzeti kormányzás eredményeinek megvédése”, valamint a nemzeti és keresztény értékek, továbbá az ország függetlenségének és a polgárok szabadságának képviselete.

Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke reakciójában úgy fogalmazott:

a KDNP a jövőben is „a keresztény és nemzeti értékek mentén” folytatja munkáját.

A frakció új tagja Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet vezetője személyes hangvételű bejegyzésben reagált. Mint írta, „felemelő érzés és óriási felelősség” számára a képviselői munka lehetősége. Hozzátette: ellenzéki pozícióból is konstruktívan kíván dolgozni, különös figyelmet fordítva a keresztény tanítások, az emberi méltóság és a családok védelmére, valamint a közbeszéd színvonalának emelésére.

Juhász Hajnalka jelezte: összetartóan, bátran, még nagyobb erővel dolgozunk a keresztény és nemzeti értékek mellett.

Nacsa Lőrinc frakcióvezető-helyettes a választási eredményekre utalva arról írt, hogy több „értékes ember” hiányzik a most megalakult képviselőcsoportból, ugyanakkor hangsúlyozta: a nyolcfős frakció „ellenzékből is” a családokért, a közösségekért, a nemzetért, valamint a hagyományos értékekért kíván dolgozni.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, a választási vereség után, vállalva a felelősséget benyújtotta lemondását, amit az Országos Elnökség egyhangúlag nem fogadott el. Később jelezte, hogy nem veszi fel a mandátumát. A KDNP elnöke is kommentálta az Országgyűlés harmadik legnagyobb frakciójának megalakulását: