Fidesz-frakció: a Tisza Párt hazug pedofilkampányt építhetett a Fidesz-KDNP politikusaival szemben

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 17. 11:08

A Fidesz-frakció szerint a Tisza Párt tudatosan "egy hazug pedofilkampányt" építhetett fel a hatalom megszerzése érdekében - a képviselőcsoport erről szerdán írt közleményt az MTI-nek.

A Fidesz-frakció közleményében - a konkrét forrás megjelölése nélkül - egy kedden este megjelent interjúra és hangfelvételre hivatkozva azt írták: ha az ezekben foglalt információk igazolást nyernek, az a "rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb politikai botrányát vetíti előre".

"A szálak a Tisza Pártig és egészen a miniszterelnök testvéréig vezetnek. A Tisza Pártnak és személyesen Magyar Péternek haladéktalanul nyilatkoznia kell, hogy milyen szerepet játszottak a jobboldali politikusok megbélyegzésére felépített hazug lejáratókampányban"

- áll a közleményben.