Hétvégén érkezik a Tatai Sokadalom: folklórprogramokkal, koncertekkel és tűzugrással várják a látogatókat

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 17. 14:36

A hétvégén rendezik meg a Tatai Sokadalmat, a város hagyományos népművészeti fesztiválját az Angolkertben. A programok között folklórelőadások, táncbemutatók, koncertek, kézműves vásár és gasztronómiai élmények is szerepelnek.

Pénteken a Meseszó Egyesület ad tanácsokat a mesemondáshoz, majd a Fitos Társulat tart bemutatót. Az esti programok sorában 21 órától a Magyar Banda lép színpadra, ezt követően pedig éjszakáig tartó táncház várja a közönséget a Bükkös Zenekarral.

Szombaton délelőtt és délután is számos gyermekprogrammal készülnek a szervezők. A látogatók Kolompos-koncerten, interaktív meseelőadáson és játszóházban vehetnek részt, emellett Tindia-gyermekkoncert és családi moldvai táncház is lesz a Kendermag csoporttal. A felnőttek számára borkóstolót szerveznek, valamint a Vajdasági Mesekocsma is várja az érdeklődőket. Az est a Góbé együttes világzenei koncertjével és táncházzal zárul.

Vasárnap helyi és környékbeli tánccsoportok mutatkoznak be, majd a Fabula Bábszínház Vitéz László című előadása következik. A programot közös bábkészítés egészíti ki. Este a NARUN and friends és a Pedrofon együttes ad koncertet, a fesztivál zárásaként pedig Szent Iván-éji tűzugrást rendeznek.