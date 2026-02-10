Keményfi Kornél: Kell-e nekünk Nagyobb-Románia?

Szerző: Gondola

2026. február 10. 13:05

Moldova társadalma mélyen megosztott: bár a nyugati orientáció erősödött, az EU-csatlakozás támogatottsága alacsony, és geopolitikailag nagyon veszélyes is.

Az MKDSZ honlapján megjelent írás Maia Sandu moldovai elnök kijelentéséből indul ki, miszerint egy népszavazáson a Romániával való egyesülést támogatna. A szerző ezt Moldova állami szuverenitásának feladásaként értelmezi, amely mögött pánromán és nyugati–globalista geopolitikai motivációkat sejt, és hangsúlyozza: a kérdésnek komoly magyar vonatkozásai is vannak.

A tanulmány részletes történelmi áttekintést ad Moldva/Moldova kialakulásáról, bemutatva a térség megosztottságát, az orosz–román befolyás váltakozását, valamint a Szovjetunió felbomlása után kialakult instabil helyzetet. Kiemeli Transznisztria de facto elszakadását és Oroszország szerepét, valamint a gagauz autonóm terület létezését, amely szintén ellenzi az egyesülést.

A szerző szerint Moldova társadalma mélyen megosztott: bár a nyugati orientáció erősödött, az EU-csatlakozás támogatottsága alacsony, amit a 2024-es referendum szoros eredménye is jelez.

Úgy véli, a román–moldáv egyesülés nem társadalmi konszenzuson, hanem elitvezérelt döntéseken alapulna, és akár nyugati geopolitikai stratégia része is lehetne Oroszország visszaszorítására.

Az írás hangsúlyozza, hogy az egyesülés Moszkva, a moldáv többség és a gagauz kisebbség ellenállásába ütközne, továbbá súlyos pénzügyi kockázatot jelentene Románia számára a Transznisztriához kötődő, mintegy 11 milliárd dolláros gázadósság miatt.

Magyar szempontból a szerző különösen veszélyesnek tartja a forgatókönyvet. Szerinte a román–moldáv unió az erdélyi magyarság parlamenti képviseletének megszűnéséhez vezetne, felgyorsítaná a demográfiai fogyást és asszimilációt, erősítené a román irredenta gondolkodást, és rontaná a magyar–román államközi viszonyt. Elutasítja azokat a reményeket is, amelyek az egyesüléstől erdélyi autonómia-erősödést várnak.

Összegzésében az írás arra a következtetésre jut, hogy Románia és Moldova egyesülése geopolitikai instabilitást hozna Európába, sértené a magyar nemzeti érdekeket, és történelmi–erkölcsi szempontból sem igazolható.