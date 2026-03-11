Energiaügyi államtitkár: elindult Kijevbe a Barátság vezeték állapotát felmérő küldöttség

Szerző: Gondola

2026. március 11. 11:36

Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára bejelentette, hogy küldöttség indult Kijevbe, amelynek feladata a Barátság kőolajvezeték állapotának vizsgálata és az újraindítás lehetőségeinek feltérképezése. A delegáció célja, hogy a tárgyalások során határozottan képviselje a magyar érdekeket, és elősegítse, hogy a vezeték minél hamarabb ismét működésbe léphessen.

Az államtitkár a záhonyi magyar–ukrán határátkelőhelyen tartott sajtótájékoztatón beszélt a küldöttség indulása előtt. Kiemelte, hogy a magyar kormány energiapolitikájának fontos eleme az olcsó keleti energiaforrások fenntartása, mert minél több forrásból származik az energia, annál nagyobb az ellátásbiztonság. Hangsúlyozta, hogy ez a megközelítés hozzájárul a rezsivédelem fenntartásához is.

Czepek Gábor ezzel szemben kritizálta a Tisza Párt álláspontját, amely szerinte inkább a keleti energiaforrásokról való leválást támogatja. A kormány álláspontja szerint azonban az energiaválság megoldásának egyik kulcsa éppen az lehet, ha Európa ismét megnyitja a keleti energiaszállítási csatornákat.

A küldöttség Kijevben több szereplővel is egyeztetni kíván: nemcsak az ukrán energetikai kormányzattal, hanem a városban dolgozó nagykövetekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is. A tárgyalások célja, hogy párbeszéd alakuljon ki arról, miként lehetne újraindítani a kőolajvezeték működését, és ezzel enyhíteni az európai energiaellátási problémákat.