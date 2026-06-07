Kiállunk Juhász Hajnalka mellett!
Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért, most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette – hangsúlyozta Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, miután a párt frakcióvezető-helyettesét személyeskedő és megalázó támadások érték a közösségi médiában. Rétvári Bence frakcióvezető rámutatott:
rajtunk is múlik, meddig embertelenedik el a közbeszéd.
Ezért kell megszólalni, ezért kell kiállni minden esetben, amikor valaki úgy gondolja, a nemzeti oldal politikusaival mindent meg lehet tenni.
Van valami, amiben nem szabadna politikai oldalak szerint különbséget tenni: az emberi méltóság tiszteletében – emelte ki posztjában szombaton Latorcai Csaba. Hozzátette: az elmúlt napokban Juhász Hajnalkát olyan személyeskedő és megalázó támadások érték a közösségi médiában, amelyeknek semmi közük a politikai vitákhoz.
Olyan állításokat terjesztenek róla, amelyek egyszerűen nem igazak, miközben a cél nyilvánvalóan nem a véleménykülönbség megvitatása, hanem egy nő nyilvános megszégyenítése.
Lehet vitatkozni politikusokkal, lehet bírálni döntéseiket, álláspontjukat, nyilatkozataikat, ez a demokrácia része, de amikor valakit a külseje miatt aláznak,
amikor hazugságokat terjesztenek róla, amikor nőiességében próbálják megalázni, az egy emberi mélypont
– fogalmazott az ügyvezető alelnök.
Hangsúlyozta: Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért. Most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette. A tisztelet nem politikai hovatartozás kérdése, a tisztelet minden embernek jár.
Rétvári Bence azt írta:
szeretetország, emberséges Magyarország; szép célok, csak sajnos a Tisza győzelme óta egyre távolodunk tőle.
Brutinak sikerült egy posztban egyszerre sértegetni a külseje miatt egy édesanyát és gúnyolódni a Szentíráson. A KDNP mindkettőt visszautasítja – közölte a frakcióvezető.
Kifejtette: érvekkel lehet vitatkozni, de itt nem ez történt. Tényleg humorosnak gondolta egy nő tokájáról és a ráncairól értekezni? Ez biztosan nem humoros. Ez sértő, ez bántó. Bruti írása túlment a jóízlés határán. Ha az ő feleségével vagy valamelyik középkorú nő rokonával tennék ugyanezt, biztos nem nevetne rajta, hanem megvédené. Mi, kereszténydemokraták is ezt tesszük. Veled vagyunk, Hajni!
Nem látom a parlament kormánypárti női képviselőit, hogy kiállnának képviselőtársuk mellett.
Nem hallom az oly kényes jogvédők tiltakozását. A jobboldali nőket nem illeti meg az emberi méltóság védelme már megint?
– vetette fel Rétvári Bence, leszögezte: így egy nőről beszélni nem lehet! Több tiszteletet, kevesebb gyűlöletet!
Címkép: Kereszténydemokrata politikusok: Latorcai Csaba, Juhász Hajnalka, Rétvári Bence - kdnp.hu