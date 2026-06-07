Kiállunk Juhász Hajnalka mellett!

Szerző: kdnp.hu

2026. június 7. 06:05

A szélsőbal távol áll az európai civilizációtól. A 36 évvel ezelőtti rendszerváltoztatáskor senki nem gondolta, hogy a baloldal le fogja zülleszteni a demokráciát. A kereszténydemokrata politika a kultúra erejével lép fel azok ellen, akik rombolják az európaiságot.

Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért, most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette – hangsúlyozta Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, miután a párt frakcióvezető-helyettesét személyeskedő és megalázó támadások érték a közösségi médiában. Rétvári Bence frakcióvezető rámutatott:

rajtunk is múlik, meddig embertelenedik el a közbeszéd.

Ezért kell megszólalni, ezért kell kiállni minden esetben, amikor valaki úgy gondolja, a nemzeti oldal politikusaival mindent meg lehet tenni.

Van valami, amiben nem szabadna politikai oldalak szerint különbséget tenni: az emberi méltóság tiszteletében – emelte ki posztjában szombaton Latorcai Csaba. Hozzátette: az elmúlt napokban Juhász Hajnalkát olyan személyeskedő és megalázó támadások érték a közösségi médiában, amelyeknek semmi közük a politikai vitákhoz.

Olyan állításokat terjesztenek róla, amelyek egyszerűen nem igazak, miközben a cél nyilvánvalóan nem a véleménykülönbség megvitatása, hanem egy nő nyilvános megszégyenítése.

Lehet vitatkozni politikusokkal, lehet bírálni döntéseiket, álláspontjukat, nyilatkozataikat, ez a demokrácia része, de amikor valakit a külseje miatt aláznak,

amikor hazugságokat terjesztenek róla, amikor nőiességében próbálják megalázni, az egy emberi mélypont

– fogalmazott az ügyvezető alelnök.

Hangsúlyozta: Juhász Hajnalka kiállt a közösségéért. Most rajtunk a sor, hogy kiálljunk mellette. A tisztelet nem politikai hovatartozás kérdése, a tisztelet minden embernek jár.

Rétvári Bence azt írta:

szeretetország, emberséges Magyarország; szép célok, csak sajnos a Tisza győzelme óta egyre távolodunk tőle.

Brutinak sikerült egy posztban egyszerre sértegetni a külseje miatt egy édesanyát és gúnyolódni a Szentíráson. A KDNP mindkettőt visszautasítja – közölte a frakcióvezető.

Kifejtette: érvekkel lehet vitatkozni, de itt nem ez történt. Tényleg humorosnak gondolta egy nő tokájáról és a ráncairól értekezni? Ez biztosan nem humoros. Ez sértő, ez bántó. Bruti írása túlment a jóízlés határán. Ha az ő feleségével vagy valamelyik középkorú nő rokonával tennék ugyanezt, biztos nem nevetne rajta, hanem megvédené. Mi, kereszténydemokraták is ezt tesszük. Veled vagyunk, Hajni!

Nem látom a parlament kormánypárti női képviselőit, hogy kiállnának képviselőtársuk mellett.

Nem hallom az oly kényes jogvédők tiltakozását. A jobboldali nőket nem illeti meg az emberi méltóság védelme már megint?

– vetette fel Rétvári Bence, leszögezte: így egy nőről beszélni nem lehet! Több tiszteletet, kevesebb gyűlöletet!

Címkép: Kereszténydemokrata politikusok: Latorcai Csaba, Juhász Hajnalka, Rétvári Bence - kdnp.hu