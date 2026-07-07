Klubfutballunk újabb nagy esélyek előtt

Szerző: Molnár Pál

2026. július 7. 09:35

Fontos, hogy négy magyarországi klubcsapat érje meg a tavaszt a kupasorozatokban. Két új sportigazgató: Bogdán Ádám és Dárdai Pál nagy reményeket ébreszt a sikerekre éhes magyar szurkolókban.

Kedden nekilendül a kupasorozat: a magyarországi labdarúgóklubok hatalmas lehetőséget kapnak arra, hogy hírnevet szerezzenek önmaguknak, tekintélyt a magyar futballnak.

Fontos lenne, hogy a klubvezetőségek vegyék komolyan ezt a hatalmas sanszot, és elérjék, hogy csapataink ne essenek ki már az első fordulókban, hanem kerüljenek csoportkörbe, sőt jussanak onnan is tovább, az egyenes kieséses szakaszba.

Egy-két klubunknak akár négy közé, sőt a döntőbe is kellene jutnia, hogy egyértelmű legyen: érdemes fenntartani a magyar NB I-et.

A magyarországi NB I tekintélye a nullához közelít.

Csapataink közül egyedül a Ferencváros jut csoportkörbe, onnan azonban az FTC sem verekszi magát tovább. Legutóbb „sikernek” reklámozták a Fradi Európa-liga szereplését, holott nem volt az. Kétgólos előnnyel utaztak ki egy nyugati csapathoz, és ott szégyenletes négy-nullos vereséget szenvedtek. A nagyon rokonszenves ír edző megpróbálta luftballonként felfújni az addigi sorozatot, de szánalmas volt.

Az Üllői útiak még a bajnokságot is elveszették itthon, ezért az idén a Győr indul a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Jó eséllyel, hiszen nem esett szét – teljesen – a keret, noha edzőjük a Ferencvároshoz szegődött, a világbajnokságon gólt szerző Benbuali sérült, de jó eséllyel lépnek föl kedden: az izlandi Vikingur ellen kezdik a sorozatot. Máris felhozták az a gyerekes érvet, hogy idehaza nincs még bajnokság, az ellenfél viszont jó meccssorozatban van. Ha erre a kihívásra egy edző nem tud válaszolni, adja vissza a diplomáját.

A Fradi csütörtökön lép föl egy délvidéki csapat ellen.

A klub most eladott neves játékosokat, ám reálisan nézve egyikükért sem kár. Noha tehetséges futballisták, rengeteg labdaeladással tették nézhetetlenné az FTC játékát. Egyedül Cissé az, akinek távozása fájdalmas, ő ugyanis a Fradinál eltöltött években hatalmasat fejlődött. Jobb bekket is és centerhalfot is tud játszani, és főleg az utóbbi a Fradinál fontos lenne, komoly középhátvédjük ugyanis nincs.

Meglepő, hogy

egyetlen játékost tudtak igazolni: a francia másodosztályból egy védőt. „Ahonnan igazolsz, oda tartasz”

– hangzik a futballmondás.

Remélhetőleg a Fradi nem a másodosztály felé tart. A délvidéki csapatot meg kell verniük, és az Európa-ligában folytatniuk a nemzetközi szereplést, a Konferencia-liga ugyanis a Ferencvároshoz méltatlan.

Ami a Konferencia-ligát illeti: az idén a Vasutas és a Paks próbálkozhat. A DVSC a Marsaxlokk FC (máltai)-FC Pyunik (örmény) párharc győztesét kapta ellenfélül, a sorsolás szerint az első mérkőzés Debrecenben lesz. A játéknapok július 23. és 30. A Debrecentől sokat várhatunk, hiszen Bogdán Ádám lett a klub sportigazgatója. A 21-szeres válogatott kapus, jelentős nyugat-európai futballtapasztalattal nagy reménysége a hazai labdarúgóvilágnak. Már az idén sikerekben is látszania kell működésének.

A Paksi FC a görög Panathinaikosz FC csapatával találkozik a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A Pakshoz az eddigiek alapján nem sok reményt fűzhetünk. Ez a csapat csak a Fradi ellen tud kiemelkedően játszani, a nemzetközi mérkőzéseken halvány. Az atomváros az eddigi években mindig leszerepelt a nemzetközi kupában.

Távlatosan az Újpest lehet komoly klubcsapatunk: Dárdai Pál sportigazgatótól a hazai futballszurkolók sokat várnak:

már a következő bajnokságban dobogóra kell jutniuk.

Címkép: A világklasszis magyar kapuvédő, Dibusz Dénes a Ferencvárost erősíti - fradi.hu