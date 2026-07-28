Bús Balázst vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 18:04

Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Bús Balázs fideszes politikust, volt III. kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) keddi közleményében tudatta: a politikust vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve,

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés

elfogadásával gyanúsították meg.

Bús Balázs fideszes politikus 2002 és 2006 között a III. kerület alpolgármestere, 2006 októbere és 2019 októbere között polgármestere volt.

A gyanúsítás lényege szerint Bús Balázs, Puskás Péter korábbi III. kerületi fideszes alpolgármester, valamint Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő, Kiss László (DK) óbudai polgármester és társaik a III. kerületi önkormányzat működési körében 2008-tól olyan

korrupciós rendszert működtettek,

amelynek révén az önkormányzati pozíciójukat és hivatali helyzetüket kihasználva rendszeres bevételre tettek szert, függetlenül attól, hogy az adott választási ciklust az önkormányzatot vezetve vagy ellenzékben töltötték.

Az új megbízásokért vagy a meglévő szerződések fenntartásáért korrupciós pénzt fizető gazdasági szereplőkkel, illetve azok képviselőivel - Bús Balázs tudtával és jóváhagyásával - Puskás Péter alpolgármester állapodott meg.

A III. kerületi önkormányzat által parkfenntartásról, közterület-kezelésről, közétkeztetésről kötött megállapodásokra figyelemmel, a gyanúsítottak által átvett vesztegetési pénzekből 2011 és 2020 között Bús Balázs

legkevesebb 150 millió forintot kapott

a gyanú szerint.

Bús Balázs nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen panasszal élt.

A nyomozás érdekében az ügyről további információ jelenleg nem közölhető - írták.

A KNYF-en korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezzel 33-ra nőtt a gyanúsítottként kihallgatott személyek száma - közölték.

Bús Balázst korábban a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárásban is meggyanúsították. Bús Balázs az NKA alelnöke volt.