A13. Vásárhelyi Forgatag

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 19:08

Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. Vásárhelyi Forgatagon, melyet augusztus 26-30. között tartanak Marosvásárhelyen - jelentették be kedden a szervezők az erdélyi városban.

A marosvásárhelyi magyarság legnagyobb ünnepét idén is a várban szervezik meg Ott találkozunk! mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy

a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált

- közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke az MTI-nek küldött közlemény szerint.

A nyitógálát augusztus 27-én tartják. A Duna Művészegyüttes Magyar táncképek című előadásával Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg.

Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz.

Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak

a Teleki Tékában, a Kultúrpalotában, a színházban és más partnerintézményekben.

A várbeli program pénteken kezdődik, ahol családi, gyermek-, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szépkorúakat a kezdetek óta népszerű nótaesttel és a Szenior Szigettel várják.

A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló programkínálattal érkezik. De lesz EgészségForgatag a Richter Gedeonnal és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe.

Hangsúlyosan lesz jelen a népzene és néptánc is: az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művészegyüttes, a Bekecs Néptáncszínház,

erdélyi táncegyüttesek és népzenészek is fellépnek,

valamint Erdélyi Legényes- és Verbunkversenyt hirdettek.

A közleményben idézik Jakab István gazdasági igazgatót, aki szerint a rendezvény költségvetése idén 30-40 százalékkal csökkent, mivel kevesebb az anyaországi támogatás és van olyan nyertes pályázatuk, amelynek megítélt összege még nem érkezett meg. A magyar rendezvénysorozatot a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzat, továbbá helyi vállalkozók is támogatják.

A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyett csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parno Graszt és Nagy Bogi lép fel.

Várja közönségét a Borkert is,

ahol minden este élő zene szól - tájékoztattak a szervezők.