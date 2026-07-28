A13. Vásárhelyi Forgatag
Koncertekkel, kulturális és családi programokkal, közösségi élményekkel várják a résztvevőket a 13. Vásárhelyi Forgatagon, melyet augusztus 26-30. között tartanak Marosvásárhelyen - jelentették be kedden a szervezők az erdélyi városban.
A marosvásárhelyi magyarság legnagyobb ünnepét idén is a várban szervezik meg Ott találkozunk! mottóval. Ezzel arra utalnak, hogy
a rendezvény az évek alatt sokak életében biztos ponttá vált
- közölte Nagy Éva, a Marosvásárhelyért Egyesület elnöke az MTI-nek küldött közlemény szerint.
A nyitógálát augusztus 27-én tartják. A Duna Művészegyüttes Magyar táncképek című előadásával Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató emléke előtt tisztelegnek. Az előadás az Erdélyi Hagyományok Háza jóvoltából valósul meg.
Bálint Erika főszervező szerint a városban már hétközben több rendezvény lesz.
Színházi előadásokat, kiállításokat, könyves programokat tartanak
a Teleki Tékában, a Kultúrpalotában, a színházban és más partnerintézményekben.
A várbeli program pénteken kezdődik, ahol családi, gyermek-, kulturális és közösségi rendezvények lesznek. A szépkorúakat a kezdetek óta népszerű nótaesttel és a Szenior Szigettel várják.
A várba az Erdélyi Hagyományok Háza, a Maros Megyei Múzeum és a Teleki Téka is önálló programkínálattal érkezik. De lesz EgészségForgatag a Richter Gedeonnal és új partnerszervezetként a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is bekapcsolódik a szervezésbe.
Hangsúlyosan lesz jelen a népzene és néptánc is: az Erdélyi Hagyományok Háza mellett a Maros Művészegyüttes, a Bekecs Néptáncszínház,
erdélyi táncegyüttesek és népzenészek is fellépnek,
valamint Erdélyi Legényes- és Verbunkversenyt hirdettek.
A közleményben idézik Jakab István gazdasági igazgatót, aki szerint a rendezvény költségvetése idén 30-40 százalékkal csökkent, mivel kevesebb az anyaországi támogatás és van olyan nyertes pályázatuk, amelynek megítélt összege még nem érkezett meg. A magyar rendezvénysorozatot a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzat, továbbá helyi vállalkozók is támogatják.
A szűkösebb büdzsé miatt a korábbi három helyett csak két koncertnapot szerveznek, ezeken a Parno Graszt és Nagy Bogi lép fel.
Várja közönségét a Borkert is,
ahol minden este élő zene szól - tájékoztattak a szervezők.