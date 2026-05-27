Karácsony Gergely önkéntes faöntözésre hívja a budapestieket az aszály miatt

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 27. 15:38

Önkéntes faöntözési kampányt indított Budapest a tartós szárazság miatt. Karácsony Gergely főpolgármester arra kérte a budapestieket, hogy segítsenek megmenteni a fiatal fákat a nyári aszály idején.

A főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban beszélt arról, hogy rendkívüli aszály sújtja az országot, és az előrejelzések szerint a nyár is kifejezetten száraz lehet.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: a főváros és a Főkert önmagában nem képes minden budapesti fa rendszeres locsolására, ezért közösségi összefogásra van szükség.

„Nem tudjuk vállalni azt, hogy a főváros és a Főkert minden fővárosi fát locsolni tud” – fogalmazott a főpolgármester.

Appon keresztül lehet jelentkezni

A kezdeményezés az Önkéntes Vízadás nevet kapta. A program célja, hogy a budapestiek vállalják egy-egy fiatal fa rendszeres öntözését a legforróbb, legszárazabb időszakokban.

A főpolgármester tájékoztatása szerint a beeco alkalmazásban lehet jelezni, hogy ki melyik fa locsolását vállalja.

A kampány elsősorban a frissen ültetett, fiatal fák megóvását célozza, amelyek különösen érzékenyek a hosszan tartó csapadékhiányra és a hőségre.

Minden önkormányzatot csatlakozásra kérnek

Karácsony Gergely videójában arra is felszólította az önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak az önkéntes vízadási programhoz.

A főváros vezetése szerint a klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló aszályos időszakokban a városi zöldfelületek megőrzése csak közösségi együttműködéssel lehetséges.