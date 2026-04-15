Latorcai Csaba: A vereség egy új kezdet is: a megújulásé, az újjászerveződésé és a közösség megerősítéséé

Szerző: Gondola

2026. április 15. 14:37

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szerint a vereség után is meg kell őrizni a keresztény értékeket, önvizsgálattal és összefogással készülve a megújulásra.

Hiszünk abban, hogy a család, a nemzet és a keresztény kultúra védelme nem múltbeli ügy, hanem jövőbeli feladat. Hiszünk abban, hogy Magyarországnak szüksége van erős, keresztény közösségre. És hiszünk abban is, hogy a szeretet és az összefogás ereje képes újra felemelni bennünket – hangsúlyozta Facebook-posztjában Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke.

Idézte a Szentírást is: „A megpróbáltatás hitet munkál ki bennetek; a hit pedig állhatatosságot.” (Jakab 1,3) – idézte.

Vasárnap a biztonság megőrzésének felelőssége és a változás ígérete állt lehetséges irányként egymással szemben. Az emberek mérlegeltek, és többségük most a változás mellett döntött. Ezt a döntést tiszteletben tartjuk – jelezte Latorcai Csaba.

Rámutatott: az új kormány ezzel teljes felhatalmazást kapott. Felelősséget, lehetőséget és bizalmat, hogy beváltsa ígéreteit, és bizonyítsa: a változás valóban előrelépést jelent az országnak.

Számunkra azonban a történet nem ért véget. Az elmúlt évek közös munkája nem veszett el – hangsúlyozta a KDNP ügyvezető alelnöke. Hozzátette:

a béke melletti kiállás, a családok támogatása, a munka becsületének helyreállítása, a nemzeti függetlenség védelme – ezek nem kampányszlogenek voltak, hanem közös eredményeink. Olyan értékek, amelyek ma is érvényesek, és amelyek mögött ma is emberek millióinak hite áll.

Most meg kell állnunk egy pillanatra, köszönetet mondani mindenkinek, aki hitt bennünk, és önvizsgálatot tartani, hogy erősebbek lehessünk. Mert a vereség nem a vég, hanem a kezdet: a megújulásé, az újjászerveződésé és a közösség megerősítéséé – szögezte le a kereszténydemokrata politikus.

Nem hallgatta el azt sem: ez az időszak próbatétel. De tudjuk, hogy az állhatatosság, a hit és az összetartás ereje átvezet bennünket rajta.

Most az a dolgunk, hogy megőrizzük, amit felépítettünk, és felkészüljünk arra, ami előttünk áll. Dolgozni fogunk. Képviseljük és védjük az értékeinket.

Mert a haza most is számít ránk. Isten, áldd meg a magyart! – zárja bejegyzését Latorcai Csaba.