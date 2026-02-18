Leó pápa nagyböjti üzenete: a keresztény embernek törekednie kell arra, hogy beszéde békét és reményt közvetítsen – a családban, a közéletben, a médiában és a digitális térben egyaránt

Szerző: Gondola

2026. február 18. 16:35

XIV. Leó pápa nagyböjtre írt üzenetében a böjti időszakot a megtérés és a lelki megújulás kiváltságos idejeként mutatja be. A nagyböjt célja, hogy a hívők újra életük középpontjába állítsák Isten misztériumát, és így hitük megerősödjön, szívük pedig megszabaduljon a mindennapi aggodalmak szétszórtságától.

Nagyböjtben a keresztény ember Krisztust követve halad Jeruzsálem felé, ahol beteljesedik szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériuma, amelynek csúcspontja Húsvét – írja XIV. Leó pápa nagyböjti üzenetében.

Meghallani – a megtérés kezdete

A pápa szerint a megtérés első lépése az, hogy teret adunk Isten igéjének. A hallgatás nem passzív állapot, hanem nyitottság és kapcsolatkeresés. Isten maga is „meghallja” népe kiáltását – utalva a Mózes történetére –, és ebből a meghallásból születik a szabadítás. A liturgiában hallott Szentírás arra nevel, hogy a valóságban is felismerjük a szenvedés és az igazságtalanság hangját. A nagyböjt tehát arra hív, hogy érzékennyé váljunk a szegények, az elnyomottak kiáltására, és ne maradjunk közömbösek.

Böjtölni – a vágyak megtisztítása

A böjt a hallgatás konkrét gyakorlata: segít szabaddá válni és rendezni vágyainkat. Nem csupán az ételtől való tartózkodásról szól, hanem arról, hogy felülvizsgáljuk, mire „éhezünk” valójában. A böjt erősíti az igazságosság iránti vágyat, és imádságra, valamint felelősségvállalásra ösztönöz másokért.

A pápa hangsúlyozza, hogy a böjtöt alázattal és hitben kell megélni, különben könnyen önigazolássá válhat. A valódi böjt része az önmegtartóztatás más formája is: például a sértő, megosztó szavaktól való tartózkodás. A keresztény embernek törekednie kell arra, hogy beszéde békét és reményt közvetítsen – a családban, a közéletben, a médiában és a digitális térben egyaránt.

Együtt – közösségi megtérés

A nagyböjt nemcsak egyéni, hanem közösségi út. A Szentírás példáira utalva a pápa emlékeztet: a nép közösen hallgatta Isten igéjét és közösen tartott bűnbánatot. Ugyanígy ma is a plébániák, családok és közösségek feladata, hogy együtt figyeljenek Isten szavára és a rászorulók kiáltására.

A megtérés ezért nemcsak személyes lelkiismereti kérdés, hanem kapcsolataink megújítását is jelenti: a párbeszéd minőségének javítását, a valóság iránti nyitottságot és az igazságosság iránti felelősséget. A pápa olyan nagyböjtért imádkozik, amely figyelmesebbé tesz Istenre és a legelesettebbekre, fékezi a bántó beszédet, és elősegíti a „szeretet civilizációjának” építését.