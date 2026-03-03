Latorcai Csaba Vásárhelyen: a békét, biztonságot és a hosszú távú megélhetést csak a kormánypárt tudja garantálni

Szerző: Gondola

2026. március 3. 13:05

Magyarország elemi érdeke, hogy kimaradjon minden háborúból, és megőrizze függetlenségét és semlegességét. A Tisza Párt viszont inkább Brüsszel érdekeit tartja szem előtt.

Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes, a KDNP alelnöke fórumot tartott Hódmezővásárhelyen Czirbus Gábor országgyűlési képviselőjelölttel. A rendezvényen hangsúlyozta: a békét, a biztonságot és a hosszú távú megélhetést jelenleg kizárólag a kormánypártok tudják garantálni.

Beszédében kiemelte, hogy a világban egyre élesebb a háborús helyzet: az orosz–ukrán konfliktus mellett a Közel-Keleten is súlyos feszültségek alakultak ki.

Szerinte Magyarország elemi érdeke, hogy kimaradjon minden háborúból, és megőrizze függetlenségét és semlegességét. Példaként Svájcot említette, amely szerinte a semlegességével tudta elkerülni a világháborúk pusztítását.

Az Európai Unió politikáját bírálva azt mondta, Brüsszel továbbra is a háborús kiadásokra és Ukrajna támogatására fordítaná a forrásokat, miközben az energiaválság fenyeget. Álláspontja szerint az uniós támogatások nem „kegyek”, hanem Magyarországnak járó összegek.

Úgy vélte, Európában elitváltás körvonalazódik, és a brüsszeli fősodor 2010 óta próbálja meggyengíteni a magyar keresztény-konzervatív kormányzást.

Kijelentette: a Tisza Párt és Magyar Péter a brüsszeli elit érdekeit szolgálják, példaként említette az Index által nyilvánosságra hozott 1300 milliárd forintos megszorító csomagot, valamint az egyházi intézmények támogatásának 40 százalék feletti csökkentését, ami óvodák, iskolák és idősotthonok bezárásához vezetne.

Hangsúlyozta, hogy külső beavatkozási kísérletek zajlanak a magyar választásokba, a Barátság-vezeték időzítését és a manipulált közvélemény-kutatásokat is külön kiemelve. Arra buzdította a keresztény-konzervatív szavazókat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a választáson.

Kérdésre válaszolva Hódmezővásárhely helyzetét is szóba hozta, és úgy fogalmazott, hogy egy rossz politikai döntés hosszú időre hátrányosan befolyásolhatja egy közösség életét. Szerinte a következő választás esélyt adhat arra, hogy a város később más irányt válasszon.