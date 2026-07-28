Putyin: Oroszország történelmének egyik döntő szakaszát éli át
Oroszország történelmének egyik döntő szakaszát éli át, amelyben a sorsa a tét - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor hétfőn Moszkvában fogadta az orosz parlamenti alsóház (Állami Duma) képviselőit, a törvényhozás jelenlegi összetételének utolsó ülésnapján.
"A mostani minden túlzás nélkül a haza történelmének egyik döntő szakasza, amikor
népünk sorsa és jövője a tét.
Ez egyáltalán nem túlzás, ez így van, amikor kiélezett versenyben rajzolódnak ki az új világrend körvonalai" - hangoztatta az orosz vezető, aki szerint Oroszország méltó módon éli át ezt az időszakot.
"Készen állunk az ország védelmére, és a társadalommal együtt
képesek vagyunk határozottan visszaverni bármilyen ellenséges lépést"
- hangoztatta.
A merészebb fellépést sürgetőknek üzenve hozzátette, hogy Oroszország kitartóan, de következetesen fog törekedni kitűzött céljainak elérésére. Putyin szerint az oroszok
összetartással válaszoltak a kihívásokra és az országra nehezedő külső nyomásra,
és a Nyugat hiába próbálkozott meg az orosz gazdaság és tudomány aláásásával. Azt hangoztatta, hogy a szankciók végeredményben éppen azoknak okoztak kárt, akik kezdeményezték őket.
Mint fogalmazott, az egész nép, az egész társadalom támogatja a "különleges hadműveletben" részt vevő katonákat.
"Elérjük céljainkat, és együtt mindent megteszünk a győzelemért"
- mondta.
Megköszönte a képviselőknek a szuverenitás védelme érdekében végzett munkájukat, és méltatta a politikai erők összetartását, a gyors és hatékony döntéshozatalt.
Kiemelte a kormánypárt, az Egységes Oroszország különleges felelősségét.
Az orosz alsóház nyolcadik összetételében
hétfőn tartotta meg ötéves mandátumának záró plenáris ülését.
A következő parlamenti választásokat szeptember 18. és 20. között tartják meg Oroszországban.