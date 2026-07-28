A Carmen a Szegedi Szabadtéri Játékokon

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 13:06

Juronics Tamás rendezésében a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadásaiként mutatják be Bizet Carmenjét július 31-én és augusztus 1-jén a Szegedi Szabadtéri Játékokon.

Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója az első Dóm téren rendezett próbát megelőzően elmondta, a Carmen a világ egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott operája. A debreceni előadás nagyszabású, látványos, ugyanakkor játékos produkció, ami alkalmas arra, hogy tágítsa az operaműfaj közönségét.

A főigazgató emlékeztetett rá,

idén ünneplik a Szegedi Szabadtéri Játékok indulásának 95. évfordulóját,

egyben ez a fesztivál 75. évada. A jubileumi évad műsorából nem hiányozhatott a fesztivál hagyományaihoz szorosan kötődő opera, az anyagi források szűkössége miatt azonban a fesztivál nem tudott színpadra állítani saját produkciót.

A darabot a debreceni nemzeti színház magánénekesei, ének- és tánckara játssza, amely kiegészült a Szegedi Nemzeti Színház énekkarának tagjaival, valamint

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakoroló iskolája Bartók kórusának növendékeivel

- tudatta Barnál László.

A Carmen hazai bemutatóját 150 éve tartották, az opera először 1969-ben szerepelt a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorán, és legutoljára 15 éve láthatta a fesztivál közönsége - közölte a színész, rendező.

Juronics Tamás hangsúlyozta,

az operának bizonyítottan helye van a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán.

A magyarországi operaelőadás-helyszínek közül a Dóm tér színpada a legnagyobb - mondta a művész, hozzátéve: ezért óriási öröm, hogy itt játszhatják a darabot.

A színpadi tér növekedése miatt a kőszínházi előadáshoz képest sok apró változásra van szükség az előadásban: kiegészítő díszletek készültek, átalakul a mozgás dinamikája, és jelentősen bővült az énekkar létszáma is.

A halottak napi karnevál idején játszódó, mexikói közegbe helyezett darab látványvilágát Erkel László Kentaur tervezte, a címszerepet - ahogy 2011-ben is - Mester Viktória énekli, Don Josét Boncsér Gergely, Escamillót Molnár Levente alakítja.