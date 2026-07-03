Az ukrán nemzeti panteonban ne szerepeljenek a lengyeleken elkövetett tömeggyilkosságok felelősei

Szerző: MTI

2026. július 3. 09:04

A tervezett ukrán nemzeti panteonban remélhetőleg nem szerepelnek majd a lengyel népességen a második világháború során elkövetett tömeggyilkosságok felelősei - jelentette ki Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

A szóvivő arra reagált a PAP hírügynökségnek szerda este nyilatkozva, hogy az ukrán parlament aznap elfogadta a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által benyújtott, a nemzeti panteon létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A panteon Ukrajna hőseinek állít emléket, és

megemlékezhetnek benne az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) vezetőiről is, akik a lengyel népességen 1943 és 1945 között elkövetett etnikai tisztogatásért, a lengyel szóhasználatban volhíniai mészárlásért felelősök.

"Tiszteletben tartjuk, hogy egy független ország kialakítja saját identitását, és kiválasztja saját hőseit" - húzta alá Wewiór. Hozzátette: Varsó reméli, hogy a panteon terveiben "nem szerepelnek olyan személyek, akik a lengyelek ellen elkövetett bűncselekményekért felelősek".

A lengyel-ukrán kapcsolatokban az UPA eltérő értékelése miatt kialakult vita kapcsán a szóvivő "az érzelmek csillapítására" szólított fel.

Zbigniew Bogucki, a lengyel államfői hivatal miniszteri rangú vezetője újságíróknak

a nyugati civilizáció értékeivel összeférhetetlennek nevezte a volhíniai mészárlás felelőseinek dicsőítését.

Az ilyen esetleges ukrán lépést ellenségesnek kellene minősíteni, a lengyel államnak ellenlépéseket kellene tennie

- húzta alá Bogucki.

Az ukrán nemzeti panteon ügye összefügg a régi keletű lengyel-ukrán történelmi vitával, amely azután éleződött ki, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május végén az "UPA hőseiről" nevezte el az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Karol Nawrocki lengyel elnök június közepén közölte: az ügy miatt visszavonja Volodimir Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet.

Ezt követően több lengyel ellenzéki politikus, köztük Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság elnöke és Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő lemondott az ukrajnai háború kitörése után nyújtott segítségért adományozott ukrán állami kitüntetésről.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter pedig kedden kijelentette:

Ukrajnának "komoly problémát jelent majd, ha az UPA zászlaja alatt akarna belépni az EU-ba".

A Wirtualna Polska lengyel hírportál hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint a közeli napokban Varsóba készül Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, aki egy kompromisszumos megoldást javasolna az ukrán félnek a panteon ügyében. Wewiór a PAP-nak nem kívánta kommentálni ezt az információt.

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