Kelemen Hunor: az RMDSZ nem vesz részt a magyarellenes AUR legitimálásában

Szerző: MTI

2026. július 3. 12:04

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bármilyen felelős kormányalakítási megoldásban hajlandó részt venni korábbi koalíciós partnereivel, de a "szélsőséges és magyarellenes AUR szalonképessé tételében vagy legitimálásában" nem - szögezte le pénteken Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.

Facebook-bejegyzésében az RMDSZ elnöke rámutatott:

az embereknek "elegük van a cirkuszból", működő országot akarnak.

Az RMDSZ ezért arra kéri volt koalíciós partnereit - a Szociáldemokrata Pártot (PSD), a Nemzeti Liberális Pártot (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) -, hogy "tegyék zárójelbe a sértődéseket, és tegyenek erőfeszítéseket a megoldásért".

"Ha nem találunk megoldást, az emberek dühe ellenünk fordul. De ennél is nagyobb baj, hogy az ország kormányozhatatlanná válhat. Minél tovább húzzuk ezt a válságot, annál inkább

azok erősödnek, akiknek valójában nincs megoldásuk.

George Simionnak - a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökének - most semmit sem kell tennie: ül, nézi a meccset, popcornt eszik, megiszik egy sört, és pártja népszerűsége így is növekszik" - ecsetelte Kelemen Hunor.

Kiemelte: teljes jogkörű kormány nélkül elakadnak a minisztériumok, nem lehet sürgősségi rendeleteket elfogadni, nem lehet új törvényeket kezdeményezni, és nő a veszélye annak, hogy Románia uniós pénzeket veszít. A kieső uniós forrásokat hitelből vagy megszorításból kell pótolni, ezért nem mindegy, meddig tart ez a politikai bénultság - érvelt az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor szerint

a magyar érdekképviselet a bármilyen kormányzati felállásban hajlandó részt venni a PSD-vel, PNL-vel és USR-vel,

ugyanakkor óva intette volt koalíciós partnereit olyan kormánytöbbség kialakításától, amelyben a szélsőjobboldal szavazataira is szükség van.

"Többször idéztem Hannah Arendtet az elmúlt időszakban a rossz banalizálásáról. A rossz elfogadása mindig egy kis lépéssel kezdődik. Ott kezdődik, hogy először elfogadod a kisebbik rosszat, mert azt gondolod, van rá racionális magyarázatod. Aztán még egy lépést teszel feléje. Aztán még egyet. Így válik a rossz megszokottá. Egy ponton pedig az életünk részévé. Ezt nem szabad megengedni. Most még megakadályozhatjuk" - fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Szerinte már

nem azt kell számolgatni, ki mennyit hibázott, hanem azt kell megtalálni, hol van az a pont, ahol a volt koalíció pártjai találkozni tudnak.

"A megoldás a PSD, a PNL, az USR és az RMDSZ térfelén van. Meg kell találni" - zárta bejegyzését az RMDSZ elnöke.

Romániát csaknem két hónapja ügyvivő kormány vezeti, miután a tavaly júniusban alakult Európa-barát nagykoalíció legnagyobb pártja, a PSD megvonta a bizalmat a szerinte együttműködésre képtelen Ilie Bolojan (PNL) miniszterelnöktől. Miután a koalícióból történt kilépésével a PSD nem tudta Bolojant lemondásra kényszeríteni, szélsőjobboldali segítséggel megbuktatta az immár hárompárti (PNL-USR-RMDSZ) kormányt.

Az államfő azóta két miniszterelnök-jelöltnek adott kormányalakítási megbízást, de egyiküknek sem sikerült megszereznie a beiktatásához szükséges parlamenti többséget.