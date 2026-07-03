Leckét kapott a táncos lábú miniszter

Szerző: MTI

2026. július 3. 10:08

A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával - a kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg.

A kormány elé terjesztendő programban

egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit,

az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.