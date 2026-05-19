Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari-díjas színművész

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 19. 16:07

Hatvannégy éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész – közölte a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. Pályáját eredetileg mérnökként kezdte, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, később azonban a színészet felé fordult, és 1995-ben színművész oklevelet kapott.

Több meghatározó társulat tagja volt, játszott az Arvisura Színházi Társaságban, a Bárka Színházban és a Krétakörben, majd szabadúszóként, illetve a Nézőművészeti Kft. tagjaként folytatta pályáját.

A színház mellett számos filmben és televíziós produkcióban is szerepelt, többek között a Kontroll, az Argo, a Valami Amerika, a Magyar vándor és a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten című alkotásokban. Szinkronszínészként is sokat foglalkoztatták.

Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták: Színikritikusok díját, Filmkritikusok díját, Jászai Mari-díjat, Karinthy-gyűrűt, Budapestért díjat, valamint 2025-ben Páger Antal-színészdíjat is kapott.

Scherer Péter a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja volt, akit sokoldalú művészi pályája és emlékezetes szerepei miatt generációk ismertek és szerettek.