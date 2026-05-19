Financial Times: Trump amerikai-orosz-kínai fellépést javasolt a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 19. 15:06

Donald Trump amerikai elnök közös amerikai-orosz-kínai fellépést javasolt a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szemben Hszi Csin-ping kínai államfőnek – írta kedden a Financial Times.

A londoni üzleti lap forrásai szerint Trump minapi pekingi látogatásán vetette fel, hogy az Egyesült Államoknak, Kínának és Oroszországnak „egyesült erővel” kellene fellépnie a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, mivel Washington szerint a három ország érdekei ebben a kérdésben egybeesnek.

A Financial Times felidézte: az amerikai kormány korábban is élesen bírálta a hágai testületet, amelyet a Fehér Ház politikailag motivált működéssel, hatáskörének túllépésével és az amerikai szuverenitás figyelmen kívül hagyásával vádolt.

A pekingi tárgyalásokon szóba került az ukrajnai háború is. A brit lap szerint Hszi Csin-ping úgy fogalmazott Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „végső soron megbánhatja” az Ukrajna ellen indított inváziót.

A Financial Times szerint a kínai elnök ezzel a megjegyzéssel a korábbi nyilatkozatainál is egyértelműbben fogalmazott az ukrajnai háborúról.