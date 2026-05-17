Gulyás Gergely elemi ismeretekre tanítja az új miniszterelnököt

Szerző: Gondola

2026. május 17. 13:36

Jogvégzett embernek halvány fogalma sincs, mi fán teremnek a hatalmi ágak... A végrehajtás vezetője beletrafált az igazságszolgáltásba, holott erre az ő hatásköre nem terjed ki. A száznapos türelmi idő különösen indokolt a mostani garnitúra betanításához.

Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást - írja facebook-odalán Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoport-vezetője.

Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért

a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek.

Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy

alkotmánysértő kísérlet

arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja.

Azt is világossá kell tenni, hogy a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. Ezt a programot eddig senki nem kritizálta.

Sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor

a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is.

Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának “luxusa” ügyében azért is képmutató, mert

ugyanez a “luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja.

Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal.

Címkép: Gulyás Gergely - facebook