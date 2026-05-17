A lengyel jegybank elnöke kapta a Lámfalussy-díjat

Szerző: Gondola

2026. május 17. 20:08

A Magyar Nemzeti Bank a Lámfalussy Sándor díjat Adam Glapińsky úrnak, a lengyel jegybank elnökének ítélte – jelentette be Varga Mihály a Lámfalussy-konferencia előestjén rendezett díjátadó gálaesten. A Magyar Nemzeti Bank immár 11. alkalommal rendezi meg az euró atyjáról, Lámfalussy Sándorról elnevezett konferenciát - tájékoztatta a Gondolát a Magyar Nemzeti Bank.

Varga Mihály a gálaesten felhívta a figyelmet:

a Magyar Nemzeti Bank új vezetősége új működési modellt alakított ki, amelynek lényege az alapfeladatra koncentrálás, a racionalizált belső működés, valamint a hazai pénzügyi stabilitás erősítése.

A jegybankelnök kiemelte: az inflációt az elmúlt egy év során sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, a jegybank célja továbbra is az infláció horgonyzása, azaz, hogy az áremelkedés mértéke tartósan ebben a tartományban stabilizálódjon. Emellett szintén erősíti a stabilitást, hogy

mára a magyar gazdaság rekordszintű deviza- és aranytartalékkal rendelkezik, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank kezel

- hangsúlyozta a jegybankelnök. Varga Mihály a díjazott jegybankelnökről szólva elmondta: Adam Glapińsky munkája érdemben hozzájárul a nemzetközi, különösen pedig az európai pénzügyi együttműködések, ezáltal pedig a stabilitás erősítéséhez. Adam Glapińsky egy olyan jegybank kormányzója, amellyel a Magyar Nemzeti Bank szoros kapcsolatokat ápol – tette hozzá.

A Lámfalussy-konferencia a hétfői napon szakmai programmal folytatódik - zárul a Magyar Nemzeti Bank Gondolához elküldött tájékoztatása.