Nacsa Lőrinc: A 21. században a kollektív jogfosztás, a kollektív bűnösség elve elfogadhatatlan

Szerző: Gondola

2026. január 13. 07:07

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár: a 21. században elfogadhatatlan a kollektív bűnösség és jogfosztás elve, ezért Magyarország számára a Beneš-dekrétumok sem elfogadhatók.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár a Magyar7-nek adott interjúban hangsúlyozta: a 21. században elfogadhatatlan a kollektív bűnösség és jogfosztás elve, ezért Magyarország számára a Beneš-dekrétumok sem elfogadhatók. Ugyanakkor fontosnak nevezte a szlovák–magyar jó viszony megőrzését, mert a tapasztalatok szerint ez szolgálja leginkább a felvidéki magyarság érdekeit.

Az államtitkár szerint nem véletlen, hogy a Beneš-dekrétumok kérdése most került elő a szlovák belpolitikában: felvetette, hogy a téma napirendre tűzésének célja akár a szlovák–magyar szembenállás erősítése és a békepárti erők megosztása is lehet.

Kiemelte, hogy a magyar kormány a felvidéki magyar közösség legitim képviselete, a Magyar Szövetség álláspontját tekinti irányadónak, és minden körülmények között kiáll a joghátrányt szenvedő magyarok mellett.

A Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos szlovák jogszabály-módosítás kapcsán Nacsa Lőrinc bizonytalanságot lát a végrehajtás módjában, ezért további párbeszédet és jogi tisztázást tart szükségesnek. Hangsúlyozta: ha a felvidéki magyaroknak lenne parlamenti képviseletük, a helyzet egészen másként alakulhatott volna.

Az interjúban szó esett a Magyar Szövetség jövőjéről is. Nacsa szerint a párt helyes irányba indult el Gubík László vezetésével, és hangsúlyozta: magyar ügyekben csak magyar párt tud hiteles érdekképviseletet ellátni, nem ideológiai, hanem közösségi alapon.

Úgy véli, válsághelyzetekben a felvidéki magyarság képes lehet az összefogásra.

A külhoni térségek helyzetéről szólva kiemelte: Erdélyben és Vajdaságban a parlamenti és kormányzati magyar jelenlét kézzelfogható előnyöket hozott, míg Kárpátalján a legfontosabb cél a béke és az intézményrendszer működtetése. Magyarország ebben továbbra is aktív szerepet vállal.

A magyarországi belpolitikai megosztottságról Nacsa Lőrinc azt mondta, a kampányidőszak után egységre és békére lesz szükség, mert a választások a nemzetpolitika jövőjét is meghatározzák.

Kritikus hangon szólt az ellenzéki elképzelésekről, amelyek szerinte veszélyeztetnék a külhoni magyar közösségeket támogató intézmény- és támogatási rendszert.

Az államtitkár szerint a legnagyobb kihívást továbbra is a kárpátaljai háborús helyzet emberi tragédiái jelentik, míg munkájában erőt a személyes találkozások és közösségi eredmények adnak. A következő időszak legfontosabb feladatának az építkezést és az erős magyar érdekképviselet megteremtését nevezte, különösen a közelgő választások fényében.