Nacsa Lőrinc: Az elvesztett bizalmat munkával fogjuk visszaszerezni

Szerző: Gondola

2026. április 14. 21:07

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár: Köszönet, önvizsgálat, újjászervezés, összetartás, munka és közösségi képviselet; az elvesztett bizalmat vissza fogjuk szerezni.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár (KDNP) a Facebook-oldalán hangsúlyozta: köszönet, nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki bennünket tisztelt meg a bizalmával. Ellenzékből is megszolgáljuk.

Önvizsgálat, hogy ami hiba vagy talán bűn volt, az ne legyen újra.

Újjászervezés. Új helyzethez új viszonyulás, megújulás.

Összetartás. Stabilitás, bajtársiasság, a fontos üzenet: számíthatunk egymásra.

Munka. Az emberekért, a nemzetért határon innen és túl. Viták, beszélgetések, javaslatok, az elmúlt tizenhat év rengeteg eredményének megvédése és a közeledő veszélyekre való felkészülés, figyelemfelhívás.

Közösségi képviselet. A mi erőnk a közösség, mi tudjuk képviseli és erősíteni a közösségeinket.

Magyarországon minden ellenkező állítással szemben demokrácia van. Most már azok is ezt mondják, akik eddig ezt tagadták – mutatott rá az államtitkár.

Hozzáfűzte, „a választópolgárok azt mondták, hogy nekünk most a parlamenti ellenőrzés és az ellenzéki szerep jut. Ebben is legjobb tudásunk és értékrendünk alapján helyt fogunk állni, az elvesztett bizalmat munkával fogjuk visszaszerezni. Isten, áldd meg a magyart!”