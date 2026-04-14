Nacsa Lőrinc: Az elvesztett bizalmat munkával fogjuk visszaszerezni
Szerző: Gondola
2026. április 14. 21:07
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár: Köszönet, önvizsgálat, újjászervezés, összetartás, munka és közösségi képviselet; az elvesztett bizalmat vissza fogjuk szerezni.
Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár (KDNP) a Facebook-oldalán hangsúlyozta: köszönet, nagy-nagy köszönet mindenkinek, aki bennünket tisztelt meg a bizalmával. Ellenzékből is megszolgáljuk.
Önvizsgálat, hogy ami hiba vagy talán bűn volt, az ne legyen újra.
Újjászervezés. Új helyzethez új viszonyulás, megújulás.
Összetartás. Stabilitás, bajtársiasság, a fontos üzenet: számíthatunk egymásra.
Munka. Az emberekért, a nemzetért határon innen és túl. Viták, beszélgetések, javaslatok, az elmúlt tizenhat év rengeteg eredményének megvédése és a közeledő veszélyekre való felkészülés, figyelemfelhívás.
Közösségi képviselet. A mi erőnk a közösség, mi tudjuk képviseli és erősíteni a közösségeinket.
Magyarországon minden ellenkező állítással szemben demokrácia van. Most már azok is ezt mondják, akik eddig ezt tagadták – mutatott rá az államtitkár.
Hozzáfűzte, „a választópolgárok azt mondták, hogy nekünk most a parlamenti ellenőrzés és az ellenzéki szerep jut. Ebben is legjobb tudásunk és értékrendünk alapján helyt fogunk állni, az elvesztett bizalmat munkával fogjuk visszaszerezni. Isten, áldd meg a magyart!”