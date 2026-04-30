Rétvári Bence: A "Mocskos Fidesz!"-re nekünk nem a "Mocskos Tisza!" a válaszunk, hanem a "Hajrá, Magyarország!"

Hangsúlyozta: „a »Mocskos Fidesz!«-re nekünk nem a »Mocskos Tisza!« a válaszunk, hanem a »Hajrá, Magyarország!« A KDNP radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fogunk támaszkodni.”

Rétvári Bence felidézte: az elmúlt 16 évben a parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent élből elutasítottak, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak.

Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat. És ebben végül a Tisza nyert – világította meg.

„Ez mostantól nem így lesz. Mi nem ilyen ellenzéki politizálásra készülünk” – szögezte le a frakcióvezető. Hozzáfűzte, „nekünk ellenzékből is Magyarország az első! Ha olyan javaslatok kerülnek a Parlament elé, amik az ország érdekeit szolgálják, akkor mi támogatni fogjuk azokat. Ha viszont olyan javaslatok jönnek, amik az elmúlt 16 év fontos eredményeit veszélyeztetik, amik a magyar családok megélhetését, mindennapjait veszélyeztetik, amikkel a magyar emberektől vennének el, azok ellen fel fogunk lépni.”

Megvédjük a családtámogatási rendszert, a déli határvédelmet, nemzeti függetlenséget, a rezsicsökkentést, a nemzeti, keresztény értékeket és még sok másik fontos vívmányt. Nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint fogunk megítélni minden javaslatot

– ígérte Rétvári Bence. Jelezte: az ellenzéki stílust is másként képzeljük el. A „Mocskos Fidesz!”-re nekünk nem a „Mocskos Tisza!” a válaszunk, hanem a „Hajrá, Magyarország!”.

Kifejtette: sok seb esett a nemzet testén a választási kampányban. Ezek még nem gyógyultak be az emberi, családi viszonyokban. „Mi nem a feszültség fenntartásán fogunk dolgozni, hanem az ország építésén. Más a vita, és más a gyűlölködés.”

A parlamentben viták lesznek, de »mocskos«-ozás a részünkről nem. Ahogy eddig se skandált a polgári oldal ilyet.

A KDNP radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fogunk támaszkodni

– ígérte a kereszténydemokrata politikus. Azt is leszögezte: „és mi külföldre se azért járunk majd, hogy lejárassuk az országot. Ahogy Churchill mondta: Ha külföldön vagyok, sosem bírálom vagy támadom országom kormányát. Amikor aztán hazajövök, bepótolom a dolgot.”