Pók Katalin: A magyar kormány szembe ment a korszellemmel

Szerző: Pók Katalin

2026. április 30. 18:34

A legfőbb oka az Orbán kormány vereségének, hogy szembe ment a korszellemmel. Felnőtt ugyanis egy woke nemzedék, aki a legtöbb időt a kütyük nyomogatásával tölti, és alapból szemben áll a kereszténységgel.

A csata a médiában dőlt el, a nyomogatott kütyük ontották a kormányellenes propagandát, miközben a jobboldalt nevezték propagandistáknak. A Telexe, a 444-en, a 24-en az influenszer had szájából ömlött a mocsok, azonnal átfordítva minden kormányzati intézkedést az ellenkező végletébe. A kormány programja az „Isten, haza család” szlogenje volt, ami olyan értékeket takart, ami szemben állt a keresztényellenes szivárványvallással, a mai korszellemmel.

Ennek az ifjúságnak, aki a kütyükön nevelkedik, nem kell Isten, szeretnék, ha a haza a woke-os, szivárványos modern Európához tartozna. A kütyükből pedig azt olvasták ki, hogy éppen elrontják a jövőjüket, így álltak be az újat ígérő Tisza zászlaja alá.

Az áradó Tisza magával ragadta őket, egyfajta mákonyként kezdtek hinni a szép jövőben. A „fúj kormány” zéró toleranciát hirdetett a kábítószerek ellen, betiltotta a Pride felvonulást, ebből alakult ki a koncerteken őrjöngő „mocskos Fidesz” rigmus, ami egyre népszerűbb lett. Valljuk be, a Fidesz értékei szemben állnak a korszellemmel, nemcsak a szivárvánnyal, de a multi-kultival is, ahol a nemzet már nem számít.

Felnőtt egy egoista, pogány nemzedék, aki természetesnek vette a kormány családpolitikáját, neki ez jár. Semmibe vette az Isten, haza, család értékeit, amit a kormánya biztosított neki. Alapból elutasított minden keresztény értéket, mint a család szentsége, a férfi-nő szövetsége. A liberál toleráns korszellem támogatja a homoszexuális házasságot, a Pride felvonulást, mert ez a kisebbségek egyenlő jogaiként van eladva nekik. Másrészt a szabadság ígérete, amit a diktatúra megakadályoz. Természetesen támogatják az „egyenlő jogokat”, és diktatúrának veszik az ellene felhozott törvényeket.

Sokat töpreng a jobboldal, honnan ered az irreális „diktatúrázás”, ami nyilvánvaló hazugság. Talán ebben van az egyik szegmense, hiszen a korszellem kibővítette a család fogalmát, azaz elferdítette. A kormány pedig kezdettől fogva a keresztény Magyarországot és annak értékeit szerette volna visszahozni. Ez a „bűne” a kormánynak, ezért áradt ki a Tisza a fiatalok körében.

A kormány egyszerűen szembe ment a korszellemmel, ezért szenvedett vereséget. Ezért kapott kitüntetést Orbán Viktor Szent II. János Pál pápától. Ezt sohasem kell feladnia és szégyellnie.

Ellenzékben is őriznie kell ezeket az értékeket, hiszen régi szavazótábora megvan, hasonló értékrenddel több, mint 2 millió ember rendelkezik. Ezt a rengeteg embert mind a Fidesz nevelte, alakította értékrendjét, a nemzethez való hűségét. A megzavarodott tábor ezt el ne felejtse, mert a sátán ideiglenesen győzött.

A vereség fő oka ez, a korszellem kiáradása, egy forradalom kitörése a kereszténység ellen. Isten hagyta, hogy saját bűnükbe essenek, a mákony uralkodjon felettük, később elkerülhetetlen a keserű kijózanodás. Ez a fiatalság a modern liberális Európához akar tartozni, nem szereti, ha Brüsszellel szemben állunk, és ha Ukrajnával szemben állunk, hiszen az egész liberális világ mellettük áll. Ez beletartozik a toleráns Európa képbe a woke-os, szivárványos agenda mellett.

Ezen kívül az O1G nagyon régóta terjed, ami a „mocskos Fidesz” üvöltözésébe torkollott. Eltűrtük a mindensz@rizmussal együtt, amit a baloldali propaganda gépezett sulykolt már évek óta. Ez erősödött fel a Tisza kampányában, csak ezzel foglalkoztak. A gazdasági helyzet, az infláció, az oktatás, egészségügy és persze a luxizás, a gazdagodás napi szinten ment az ellenzéki médiában. A baloldali Kéri László szociológus álma teljesült, szinte már szégyennek számított, ha valaki Fideszes, mondván ezek bűnözők. Ezzel rántották be a fiatal családos nemzedéket is, akik annyira vágytak a változásra, hogy szüleiket sem akarták elengedni, szavazni. De mennyi volt ebből az igaz? Ezen kell töprengenie a jobboldalnak.

16 év hordaléka, most egyszerre robbant a korszellemmel való szembenállással, a fiatal pogány nemzedékkel való konfrontációval.

A jobboldal szedje össze magát, mert örök értékeket képvisel, erre legyen büszke. Ám szembe kell néznie önmagával, meg kell újulnia valóban, ahol nem kívánatos dolgok csapódtak a kormányzás mellé.